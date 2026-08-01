Deogarh News: विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर

Deogarh News: जसीडीह में विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित शिविर में कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर जानकारी साझा की गई। छात्रा करुणा कुमारी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़कर सबका मन मोहा। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री वितरित की गई।

Deogarh News: जसीडीह प्रतिनिधि। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर की ओर से शुक्रवार को देवघर प्रखंड सभागार में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डालसा सचिव संदीप निशित बारा, डिप्टी चीफ ममता कुमारी, सहायक ज्योति कुमारी, अमित चंद्र तथा डालसा अधीक्षक संजय प्रसाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

कानूनी अधिकारों की जानकारी शिविर में उपस्थित लोगों को कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए बाल विवाह, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। डिप्टी चीफ ममता कुमारी ने कहा कि बाल विवाह और बाल मजदूरी जैसी सामाजिक कुरीतियों को रोकने में आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। बताया कि बच्चों से जुड़े मामलों की सूचना 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन तथा महिलाओं व अन्य पीड़ितों से संबंधित शिकायत 15100 टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराई जा सकती है।

महिलाओं का संरक्षण सहायक ज्योति कुमारी ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005 की जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित महिलाएं कानून के तहत सुरक्षा और न्याय प्राप्त कर सकती हैं। वहीं अमित चंद्र ने कहा कि किसी भी आपराधिक घटना की स्थिति में संबंधित थाना क्षेत्र की बाध्यता नहीं होती, बल्कि किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है, जिससे साक्ष्यों के सुरक्षित रहने और त्वरित कार्रवाई में सहायता मिलती है। डालसा अधीक्षक संजय प्रसाद ने भी मुफ्त विधिक सहायता और कानूनी सेवाओं की विस्तार से जानकारी दी।

शिविर का आकर्षण कार्यक्रम का विशेष आकर्षण तब रहा, जब डालसा सचिव संदीप निशित बारा ने मध्य विद्यालय कमल कन्या, जसीडीह की कक्षा आठ की छात्रा करुणा कुमारी को मंच पर बुलाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराया। छात्रा ने आत्मविश्वास के साथ प्रस्तावना पढ़ी, जिसकी सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों ने जोरदार तालियों के साथ सराहना की। शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति पत्र, ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी तथा छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। वहीं जेएसएलपीएस से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों को 16.50 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया, जिससे उनके स्वरोजगार और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अपने संबोधन में सचिव संदीप निशित बारा ने कहा कि ऐसे शिविर प्रत्येक तीन माह पर आयोजित किए जाते हैं। बताया कि न्याय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत में पारा विधिक स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है, जो ग्रामीणों की समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाने और उनके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम संचालन प्रखंड कृषि पदाधिकारी शशांक शेखर ने किया। मौके पर लक्ष्मी नारायण रावत, नीलू कुमारी, डेविड गुड़िया, मीनाक्षी कुमारी, मेधा कुमारी, सुशील हेंब्रम, सुनील कुमार, बहादुर वर्मा, उमेश कुमार, पीएलबी सेतु सुमन, संजीव कुमार मुर्मू, राहुल कुमार, रंजीत कुमार, सुबोध कुमार, नीरज कुमार तथा बीपीओ रोशन कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित थे।