Deogarh News: जमीन विवाद को मारपीट, एक पक्ष के चार घायल, दो गंभीर
Deogarh News: देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के भोक्ताडीह गांव में जमीन विवाद के कारण दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में छोटी यादव, श्याम सुंदर यादव, कन्हैया यादव और सुमन कुमार यादव शामिल हैं। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है।
Deogarh News: देवघर। जसीडीह थाना क्षेत्र के भोक्ताडीह गांव में बुधवार दोपहर जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट में एक पक्ष के चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।घायलोंमें छोटी यादव, श्याम सुंदर यादव, कन्हैया यादव व सुमन कुमार यादव शामिल है। उसमें छोटी व सुमन की स्थिति गंभीर है। घटना के बाद गांव के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल, पहुंचाया।
घायलों का इलाजजांच के दौरान दो घायलों की स्थिति गंभीर पाई गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद वार्ड में भर्ती कर लिया। अन्य दो घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है। मामले की जानकारी जसीडीह थानेदार को दे दी गई। घटना बुधवार दोपहर करीब दो-तीन बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार जमीन के पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहा-सुनी हुई।
मारपीट का घटनाक्रमदेखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। उस दौरान लाठी-डंडे एवं अन्य धारदार वस्तुओं से हमला किए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया। घटना की सूचना होते ही पुलिस टीम सदर अस्पताल पहुंची व घटना को लेकर घायलों से जानकारी प्राप्त की। वहीं मारपीट में दूसरे पक्ष में कोई घायल हुआ है या नहीं के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिल पाई है।
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