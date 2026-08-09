Deogarh News: करौं : प्रखंड में धान रोपनी अंतिम चरण में
Deogarh News: करौं प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र में धान रोपनी का काम अंतिम चरण में चल रहा है7 अनुमान के मुताबिक 70% खेतों की रोपाई का काम प्रखंड के विभिन्न गांव में हो
Deogarh News: करौं प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र में धान रोपनी का काम अंतिम चरण में चल रहा है7 अनुमान के मुताबिक 70% खेतों की रोपाई का काम प्रखंड के विभिन्न गांव में हो चुका है। 30% रोपाई का काम बाकी है, जिसको लेकर किसान दिन-रात जुटे हैं। किसानों ने बताया कि इस वर्ष बिचड़ा होने में काफी समय लग गया, नहीं तो और पहले धान रोपने का काम खत्म हो जाता। प्रखंड अंतर्गत सीरियां, रान्हा, बेहराजाल, गोविंदपुर, दुबरा, करौं, केनबेरिया, रानीडीह, चांदचौरा, डिंडाकोली, लकरछरा, बेलकियारी, परतापुर, आलमपुर, आसनसोल, कमलकर, तारापुर, जांत, बालमो, बसकुपी, डहुवा सहित अन्य गांवों में धान रोपनी अंतिम चरण में चल रहा है।
अधिकांश गांवों में किसानों द्वारा धान रोपनी में ट्रैक्टर का उपयोग किया। इसके चलते रोपनी का काम जल्द समाप्त होने पर है। किसानों ने बताया कि अगर सही समय पर पानी होता रहा, तो धान फसल भी ठीक हो सकता है।
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