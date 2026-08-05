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Deogarh News: 5 सूत्री मांगों को लेकर जेएलकेएम का धरना प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। इसमें जेपीएससी और जेएसएससी में अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाई गई। मांगों में विवादित परीक्षाओं की रद्दीकरण, सुधार और जल्द नियुक्तियों का नोटिफिकेशन शामिल हैं।

Deogarh News: 5 सूत्री मांगों को लेकर जेएलकेएम का धरना प्रदर्शन

Deogarh News: देवघर। समाहरणालय के निकट मंगलवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के निर्देशानुसार जिलाध्यक्ष चंदन वर्मा की अध्यक्षता में 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया गया। धरना-प्रदर्शन के माध्यम से झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में कथित अनियमितताओं, परीक्षा घोटालों एवं भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर राज्य सरकार के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाई गई। उसके बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रमुख मांगों में जेपीएससी/जेएसएससी द्वारा आयोजित विवादित एवं आरोपित परीक्षाओं को रद्द कर उनकी सीबीआई एवं ईडी से निष्पक्ष जांच कराई जाए।

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मुख्य मांगें

जेपीएससी/जेएसएससी में व्यापक सुधार करते हुए अध्यक्ष, सदस्यों एवं दोषी कर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। जेपीएससी/जेएसएससी की सभी लंबित परीक्षाओं का शीघ्र नोटिफिकेशन जारी कर निर्धारित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध तरीके से परीक्षाएं एवं नियुक्तियां पूरी की जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन को लेकर भ्रष्टाचार मुक्त एवं पूर्णतः पारदर्शी एजेंसियों का चयन किया जाए एवं यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो संबंधित मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दें की मांग शामिल है। मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए तथा लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करना चाहिए। कहा कि यदि युवाओं की जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा राज्यव्यापी लोकतांत्रिक आंदोलन को और व्यापक रूप से चलाने के लिए बाध्य होगा。

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उपस्थित लोग

कौन-कौन थे उपस्थित :- इस अवसर पर धरना-प्रदर्शन में अंग्रेज दास,आरती चौहान, चांद हसन, इबरार अंसारी, रोहित राउत, खुशवंत प्रधान, सचिन दास, विजय कुमार पोद्दार, मुकेश यादव, बबलू महतो, मुरारी महतो, रविकांत मोती, गणेश महतो, अभिनव राउत, सुखदेव महतो, गुणधर महतो, अभिषेक कुमार राय, रोबिन दास, सौरभ कुमार वर्मा, हरि नारायण दास, टिंकू पोद्दार, शमशेर आलम, राजकुमार यादव, जनार्दन ठाकुर, बबलू कुमार दास, रोहन कुमार सिंह, मुकेश सिंह, धर्मवीर कुमार रावत, संदीप यादव, उमाशंकर यादव, जितेंद्र मंडल, महेंद्र दास, गौतम कुमार रावत, अखिलेश कुमार कापरी, मुन्ना कुमार दास, नंद देव दास, राज कुमार, अरुण कुमार महतो, रणधीर यादव, शिवानी कुमारी, सिकंदर आलम सहित काफी संख्या में जेएलकेएम के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

FAQs

झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने किन मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया?
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया, जिसमें जेपीएससी/जेएसएससी की विवादित परीक्षाओं को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग शामिल है।
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