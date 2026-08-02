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Deogarh News: डॉ. शिव मिश्रा बने देवघर के नए सिविल सर्जन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: झारखंड सरकार ने देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार का तबादला कर दिया है। जामताड़ा के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा को नया सिविल सर्जन नियुक्त किया गया है। डॉ. मिश्रा ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और श्रावणी मेले के दौरान चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का वादा किया।

Deogarh News: डॉ. शिव मिश्रा बने देवघर के नए सिविल सर्जन

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार का तबादला कर दिया है।

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नए सिविल सर्जन की नियुक्ति

विभाग ने जामताड़ा के पूर्व सिविल सर्जन डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा को देवघर का नया सिविल सर्जन नियुक्त किया है। वहीं, डॉ. रमेश कुमार को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया है। अधिसूचना जारी होने के बाद शनिवार को करीब 3 बजे डॉ. शिव प्रसाद मिश्रा देवघर सदर अस्पताल पहुंचे और सिविल सर्जन कार्यालय में विधिवत पदभार ग्रहण किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों व कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। अरुण चौधरी सहित कई लोगों ने उन्हें बुके व पुष्पमाला भेंट कर स्वागत किया।

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डॉ. मिश्रा का संकल्प

पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. मिश्रा ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ की नगरी में सेवा करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। सरकार द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। कहा कि स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों, चिकित्सकों व कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर टीम भावना से कार्य किया जाएगा, ताकि आमलोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। कहा कि श्रावणी मेला के दौरान भी स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। मेला में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं, कांवरियों व आगंतुकों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए सभी स्वास्थ्यकर्मियों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

झारखंड सरकार ने किसका तबादला किया है?
झारखंड सरकार ने देवघर के सिविल सर्जन डॉ. रमेश कुमार का तबादला किया है।
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