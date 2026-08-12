Deogarh News: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की गई बैठक

Deogarh News: झारखंड सरकार के सीएलएफ योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सीरियां गांव में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिलाओं को उनकी दशा और दिशा में सुधार के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं को आसान किस्तों पर ऋण देने की योजना बनाई गई है, जिससे वे स्वयं के व्यवसाय कर सकें।

Deogarh News: करौं, प्रतिनिधि। झारखंड सरकार के सीएलएफ योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर प्रखंड के सीरियां गांव में सीएलएफ ग्रुप की महिलाओं का बैठक किया गया l बैठक में सीआरपीईएफ पूजा कुमारी एवं सुधा सिंह डिंडाकोली ग्रुप द्वारा महिलाओं के साथ बैठक आयोजित कर उनके दशा एवं दिशा में सुधार करने को लेकर जानकारी दी गई l

महिलाओं की स्थिति में सुधार बताया कि गांव के महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने, महिलाओं को आमदनी कैसे हो आदि बातों को लेकर बारी-बारी से चर्चा किया गया l बताया गया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक के माध्यम से महिलाओं को आसान किस्त पर ऋण देने का काम किया जाएगा l जिससे गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके l महिलाएं किसी के भरोसे नहीं रहे और वह बिजनेस कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके l कहा कि महिलाएं पुरुष से कभी भी कम नहीं है l इसलिए सरकार द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है l इसमें अधिक से अधिक संख्या में महिला जुड़ने का काम करें l ताकि उनका भविष्य सुधर सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें l

सरकार की पहल सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है l इस अवसर पर सरिता देवी, पुष्पा देवी, सुलेखा देवी, दिव्या भारती, ममता देवी, माधुरी देवी, ज्योत्सना देवी, मालो देवी, जय देवी, कृष्णा देवी, सुनीता देवी सहित दर्जनों ग्रुप की महिलाएं बैठक में मौजूद थी l इस दौरान कई महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले ऋृण लेने की इच्छा जताई l