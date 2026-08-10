Deogarh News: झारखंड आदिवासी महोत्सव : आदिवासी अस्मिता और जल-जंगल-जमीन की विरासत का उत्सव
Deogarh News: देवघर में झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत और उनके अधिकारों पर चर्चा की गई। महोत्सव में प्रतिभाशाली बच्चों और कलाकारों को सम्मानित किया गया।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। स्थानीय शिवलोक परिसर में रविवार को जिला प्रशासन द्वारा आदिवासी अस्मिता, समृद्ध लोक-परंपराओं और जल-जंगल-जमीन की गौरवशाली विरासत को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 का भव्य कार्यक्रम किया गया। जिसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर झा, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया, पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर, उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, देवघर नगर निगम के महापौर रवि कुमार राउत,नगर आयुक्त सुलोचना मीना, मधुपुर नगर परिषद की चेयरमैन दरक्शान परवीन, अनुमंडल पदाधिकारी देवघर रवि कुमार एवं उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
लघु फिल्म का प्रदर्शन
लघु फिल्म का प्रदर्शन और गौरवशाली विरासत की झलक : महोत्सव के दौरान आदिवासी समाज के संघर्ष, उनकी जीवन शैली और जल-जंगल-जमीन के संरक्षण पर आधारित एक विशेष लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग देवघर द्वारा निर्मित इस लघु फिल्म के माध्यम से उपस्थित लोगों को जनजातीय संस्कृति और उनकी गौरवशाली विरासत से रूबरू कराया गया। जिसे दर्शकों ने खूब सराहा।
प्रतिभाशाली बच्चों, कलाकारों और समाज के प्रबुद्ध लोगों का सम्मान : महोत्सव के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोगों, पारंपरिक लोक कलाकारों और पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले स्कूली बच्चों को मुख्य अतिथियों द्वारा मंच पर सम्मानित किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिह्न देकर प्रोत्साहित किया गया। ताकि वे अपनी संस्कृति और कला को और आगे बढ़ा सकें।
उपस्थित मुख्य लोग
फोटो-09देव43-झारखंड आदिवासी महोत्सव में मंचासीन मुख्य अतिथि एवं अन्य।
फोटो-09देव44-स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
फोटो-09देव45-छात्रा को सम्मानित करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश।
फोटो-09देव46-छात्रा को सम्मानित करते उपायुक्त देवघर।
फोटो-09देव47-कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी एवं अन्य।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।