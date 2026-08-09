Deogarh News: संदीपनी पब्लिक स्कूल में जूनियर व सीनियर विंग की क्विज
Deogarh News: आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देवघर के संदीपनी पब्लिक स्कूल में इंटर-हाउस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान और टीम भावना का विकास करना था। जूनियर विंग में येलो हाउस टीम ने जीत हासिल की, जबकि सीनियर विंग में ग्रीनहाउस टीम विजेता बनी।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। आगामी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में दुःखी साह मेमोरियल संदीपनी पब्लिक स्कूल देवघर में जूनियर एवं सीनियर विंग के विद्यार्थियों के लिए लगातार दो दिनों तक इंटर-हाउस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में सामान्य ज्ञान, त्वरित निर्णय क्षमता, आत्मविश्वास, टीम भावना एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करना था। प्रतियोगिता में विद्यालय के रेड हाउस टीम बलराम, ग्रीन हाउस टीम सुदामा, येलो हाउस टीम कृष्णा के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान विद्यार्थियों के बीच हाउस-वाइज क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई।
प्रतियोगिता के परिणाम
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