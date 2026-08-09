Deogarh News: देवघर की जांच टीम ने विद्यालयों का किया निरीक्षण
Deogarh News: चितरा, प्रतिनिधि। डीडीसी के निर्देश पर गठित दो सदस्यीय जांच टीम शनिवार को चितरा पहुंची और क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का औचक-निरीक्षण कर शैक्षणिक व
Deogarh News: चितरा, प्रतिनिधि। डीडीसी के निर्देश पर गठित दो सदस्यीय जांच टीम शनिवार को चितरा पहुंची और क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण कर शैक्षणिक व बुनियादी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जांच टीम ने चितरा, आसनबनी, guru a व पलमा संकुल अंतर्गत आने वाले विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। अचानक पहुंची जांच टीम को देखकर विद्यालयों में गतिविधियां तेज हो गईं।
जांच टीम का विद्यालयों का दौरा
इसी क्रम में जांच टीम राजकीयकृत मध्य विद्यालय चितरा पहुंची। अधिकारियों ने विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं का निरीक्षण किया तथा छात्र-छात्राओं से सीधे संवाद कर शिक्षा से संबंधित कई सवाल पूछे। विद्यार्थियों द्वारा संतोषजनक जवाब दिए जाने पर जांच टीम ने शिक्षण व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। उसके बाद विद्यालय कार्यालय, शौचालय, पेयजल सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया गया।
मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की समीक्षा
टीम ने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था का भी भौतिक सत्यापन किया और किचन का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता एवं साफ-सफाई की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका बंदिता ने अधिकारियों के समक्ष शिक्षकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने की समस्या को प्रमुखता से रखा। बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती है। इसपर जांच टीम के अधिकारियों ने समस्या के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।
अगला कदम
उसके बाद जांच टीम प्लस टू उच्च विद्यालय चितरा पहुंची, जहां विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था सहित अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने आवश्यक जानकारी लेने के बाद क्षेत्र के अन्य विद्यालयों के निरीक्षण के लिए रवाना हो गए। मौके पर राजकीयकृत मध्य विद्यालय चितरा की प्रभारी प्रधानाध्यापिका बंदिता के अलावा सहायक शिक्षक शिवानंद ओझा, सहायक अध्यापक संजय कुमार राणा, चंदा देवी, कंप्यूटर शिक्षक अनूप कुमार आदि मौजूद थे।
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