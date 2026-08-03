Deogarh News: इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर ने की कांवरियों की सेवा

Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। पवित्र सावन माह की प्रथम सोमवारी पर इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर द्वारा बाबाधाम आने वाले कांवरियों एवं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विशेष स

Deogarh News: पवित्र सावन माह की प्रथम सोमवारी पर इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर द्वारा बाबाधाम आने वाले कांवरियों एवं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए विशेष सेवा शिविर का आयोजित की गई। इस सेवा शिविर के माध्यम से क्लब की सदस्यों ने श्रद्धा एवं उत्साह के साथ कांवरियों के बीच ताजे फल, शुद्ध पेयजल एवं पौष्टिक जूस का निःशुल्क वितरण किया। जिससे करीब 105 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा कर बाबानगरी आ रहे शिवभक्तों को राहत एवं ऊर्जा मिल सके।

सेवा कार्य का नेतृत्व इस सेवा कार्य का नेतृत्व क्लब की अध्यक्ष डॉ. ममता किरण ने की। उन्होंने कहा कि सावन का महीना भक्ति,आस्था और सेवा का प्रतीक है। कठिन पैदल यात्रा कर बाबा वैद्यनाथ का दर्शन के लिए आने वाले शिवभक्तों की सेवा करना क्लब के लिए सौभाग्य एवं पुण्य का कार्य है।

सामाजिक एवं धार्मिक सेवा इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के सामाजिक एवं धार्मिक सेवा कार्यों का आयोजन करता है और आगे भी समाज सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य करता रहेगा। इस सेवा कार्य को सफल बनाने में नमिता भगत, निशा गुप्ता, जूली कुमार, निशा जायसवाल, सावित्री गुप्ता एवं अंजू बैंकर का विशेष सहयोग एवं योगदान रहा। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब की सभी सदस्यों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

क्लब की उपस्थिति इस अवसर पर क्लब की अध्यक्षा डॉ. ममता किरण, आईएसओ अर्चना सिन्हा, एडिटर सुषमा रानी, एग्जीक्यूटिव मेंबर अर्चना भगत, नमिता भगत, करुणा, निशा गुप्ता, जूली कुमार, निशा जायसवाल, सावित्री गुप्ता, अंजू बैंकर उपस्थित रहीं और कांवरियों की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।