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Deogarh News: इनर व्हील क्लब ने डायलिसिस मरीज को दी आर्थिक सहायता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर के इनर व्हील क्लब ने जीवनधारा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत हर महीने एक जरूरतमंद डायलिसिस मरीज को आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्लब ने पहले ही जुलाई में सात मरीजों को आर्थिक मदद दी थी। इस महीने क्लब की कोषाध्यक्ष मिनी चंद्रप्रभा ने एक मरीज को सहायता प्रदान की।

Deogarh News: इनर व्हील क्लब ने डायलिसिस मरीज को दी आर्थिक सहायता

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाते हुए इनर व्हील क्लब ऑफ देवघर ने शनिवार को जीवनधारा प्रोजेक्ट को वर्षभर संचालित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत अब प्रत्येक माह की पहली तारीख को एक जरूरतमंद डायलिसिस मरीज को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। क्लब द्वारा 1 से 7 जुलाई तक लगातार सात दिनों तक सात जरूरतमंद डायलिसिस मरीजों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया था।

डायलिसिस पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम

इस सेवा कार्य को मिली जनसहभागिता एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रेरित होकर क्लब ने इस अभियान को नियमित रूप से जारी रखने का संकल्प लिया है। इसी क्रम में शनिवार को सदर अस्पताल देवघर स्थित रेड क्रॉस बिल्डिंग में आयोजित डायलिसिस पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम के अंतर्गत सावन के पवित्र माह में एक जरूरतमंद डायलिसिस मरीज को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस माह की प्रायोजक क्लब की कोषाध्यक्ष मिनी चंद्रप्रभा रही। जिन्होंने मरीज के उपचार के लिए सहयोग राशि प्रदान की।

क्लब का उद्देश्य

इस संबंध में क्लब की अध्यक्ष डॉ. ममता किरण ने कहा कि डायलिसिस मरीजों को लंबे समय तक नियमित उपचार की आवश्यकता होती है। जिससे अनेक परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ता है। इनर व्हील क्लब का उद्देश्य ऐसे जरूरतमंद मरीजों को निरंतर सहयोग प्रदान कर उनके जीवन को कुछ हद तक आसान बनाना है। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से भी इस मानवीय अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में क्लब की उपाध्यक्ष कंचन मूर्ति साह, कोषाध्यक्ष मिनी चंद्रप्रभा, एडिटर सुषमा रानी सहित क्लब की अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इनर व्हील क्लब ने जीवनधारा प्रोजेक्ट कब शुरू किया?
इनर व्हील क्लब ने जीवनधारा प्रोजेक्ट को शनिवार को वर्षभर संचालित करने का निर्णय लिया।
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