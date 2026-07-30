Deogarh News: श्रावणी मेला : भारतीय स्टेट बैंक ने किया कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ

Deogarh News: देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कांवरिया सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर श्रावण महीने तक चलने वाला है और श्रद्धालुओं की सेवा में समर्पित है। उप महाप्रबंधक ने कहा कि यह सामाजिक सेवाओं का एक उदाहरण है।

Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित कांवरिया सेवा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह सेवा शिविर भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वैच्छिक सहयोग से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है तथा पूरे श्रावण मास तक निरंतर संचालित रहेगा।

सेवा शिविर का उद्घाटन शिविर का उद्घाटन उप महाप्रबंधक एस. सत्यनारायण राव एवं क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। मौके पर उप महाप्रबंधक एस. सत्यनारायण राव ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक सदैव समाज के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध रहा है। श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। बैंक परिवार का यह सेवा अभियान हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता और मानवीय मूल्यों का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कांवरिया सेवा शिविर का महत्व क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि कांवरिया सेवा शिविर भारतीय स्टेट बैंक की सेवा संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि बैंक के अधिकारी, कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य भी पूरे उत्साह, समर्पण एवं सेवा भाव के साथ इस पुनीत कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं और स्वैच्छित सेवाएं प्रदान करते हैं। यही सामूहिक भावना इस शिविर की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने बताया कि यह सेवा शिविर उनके मार्गदर्शन एवं संरक्षण में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है।

श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएँ श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध पेयजल, शरबत, फल तथा प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की समुचित व्यवस्था की गई है। जिससे कांवरियों को यात्रा के दौरान आवश्यक सहायता मिल सके। इस सेवा शिविर का संचालन मुन्ना कुमार झा एवं धीरज कुमार की अगुवाई में किया जा रहा है। उनके नेतृत्व में बैंक के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग ले रहे हैं और पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कांवरियों की सेवा में जुटे हुए हैं।

उद्घाटन समारोह उद्घाटन समारोह में एसबीआईएलडी के सहायक महाप्रबंधक अखिलेश झा, मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन) धीरज कुमार सहित भारतीय स्टेट बैंक के अनेक अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संचालित यह सेवा शिविर वर्षों से श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की निस्वार्थ सेवा की परंपरा का निर्वहन करता आ रहा है और इस वर्ष भी पूरे श्रावण मास में हजारों कांवरियों को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा.