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Deogarh News: पूर्व मंत्री, विधायक ने किया उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक सुरेश पासवान और मेयर रवि राउत ने शुक्रवार को सारवां मोहडार में शिवाय हॉस्पिटल एंड डायग्नॉस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अस्पताल के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी गई। अस्पताल खुलने से क्षेत्र के लोगों को गंभीर बीमारियों का इलाज मिल सकेगा।

Deogarh News: पूर्व मंत्री, विधायक ने किया उद्घाटन

Deogarh News: सारवां प्रतिनिधि। सारवां मोहडार में शिवाय हॉस्पिटल एंड डायग्नॉस्टिक सेंटर का उद्घाटन पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक सुरेश पासवान व मेयर रवि राउत द्वारा शुक्रवार को फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी गई। कहा कि अस्पताल खुलने से क्षेत्र के लोगों के गंभीर बीमारी का इलाज संभव होगा। कार्यक्रम में भाजपा के चिरंजीव यादव, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष सतेन्द्र हाजरा, मुखिया दिवाकर पासवान, सुमन यादव सहित अन्य उपस्थित थे।

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