Deogarh News: विश्वकर्मा पूजा तक पूर्णकालिक अस्पताल : डॉ. निशिकांत

Deogarh News: देवघर, कार्यालय संवाददाता। बाबानगरी देवघर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में शनिवार को एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है। झारखंड-बिहार की सीमा दर्दमारा के समीप बाबा वैद्यनाथ मेडिकल कॉलेज में विधिवत ओपीडी सेवा का उद्घाटन कर दिया गया। ओपीडी का उद्घाटन गोड्‌डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. निशिकांत दुबे, धर्मपत्नी अनुकांत दुबे व हिंदुजा हॉस्पिटल के आलाधिकारी ने समारोहपूर्वक किया।

सेवा का उद्घाटन

मौके पर सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने क्षेत्र की जनता को बड़ी सौगात की जानकारी देते हुए बताया कि मेडिकल कॉलेज और ओपीडी की शुरुआत देश के प्रतिष्ठित हिंदुजा हॉस्पिटल के सहयोग से की गई है। मुंबई के प्रसिद्ध हिंदुजा अस्पताल के साथ मिलकर यहां विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। ​सांसद ने आगे की योजनाओं को साझा करते हुए कहा कि वर्तमान में ओपीडी सेवा शुरू होने के बाद अब इसे जल्द ही पूर्णकालिक अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी विश्वकर्मा पूजा या फिर इस साल के अंत तक इस परिसर में पूर्ण रूप से संचालित हॉस्पिटल की शुरुआत कर दी जाएगी। उससे संतालपरगना सहित आसपास के मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर सांसद के कनिष्क कांत सहित शेषाद्री दुबे, हरिकिशोर सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।