Deogarh News: भाजपा सिर्फ राजनीति नहीं, सेवा भी करती है : निशिकांत

Deogarh News: देवघर कार्यालय संवाददाताविश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दूसरे दिन शुक्रवार को सुल्तानगंज से देवघर आने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए कांवरिया पथ पर

Deogarh News: देवघर कार्यालय संवाददाता विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दूसरे दिन शुक्रवार को सुल्तानगंज से देवघर आने वाले कांवरियों की सुविधा के लिए कांवरिया पथ पर सरासनी में भव्य नमो सेवा शिविर का उद्घाटन शुक्रवार रात किया गया। शिविर का उद्घाटन गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा किया गया। ​शिविर का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति करने वाला दल नहीं है, बल्कि यह सेवा ही संगठन के मूल मंत्र पर चलने वाली पार्टी है। राजनीति के साथ समाज और जनता की सेवा करना भाजपा के संस्कारों में शामिल है। उसी का परिणाम है कि आज शिवभक्तों की सेवा के लिए एक माह तक चलने वाले भव्य नमो शिविर का उद्घाटन किया गया। उन्होंने कहा कि गीता में लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बाबा वैद्यनाथ की कृपा से आज उन्हें इतना मिल चुका है कि अब उन्हें किसी बात की कभी चिंता रहती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि वह कभी किसी भी चीज के लिए चिंता करना छोड़ सब बाबा वैद्यनाथ पर अर्पण कर देते हैं, उसका नतीजा यह होता है कि ihnen कभी असफलता हाथ नहीं लगती है।

200 वर्षों तक कोई नहीं मिटा पाएगा नाम :- ​अपने संबोधन में सांसद ने गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस पूरे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र को दी गई विकास योजनाओं की फेहरिस्त इतनी लंबी और मजबूत है कि आने वाले 200 वर्षों तक भी कोई चाहकर भी इस क्षेत्र से सांसद और भाजपा के विकास कार्यों का नाम नहीं मिटा सकेगा। कहा कि इस संसदीय क्षेत्र के विकास को देखकर दूसरे सांसदों को जलन भी होती है। सांसद ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए इन्हीं विकास कार्यों से प्रेरित होकर कांवरियों के लिए इस विशेष नमो सेवा शिविर की शुरुआत की गई है।

शनिवार और रविवार को बड़े नेता करेंगे सेवा :- ​कांवरियों की सेवा को लेकर सांसद ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि इस शिविर में सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को खुद सांसद के अलावा देशभर के अन्य कई सांसदों के साथ विधायकगण और भाजपा के तमाम बड़े नेता कांवरियों के सेवा के लिए बारी-बारी से उपस्थित रहेंगे। सभी वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि आम स्वयंसेवकों की तरह शिविर में आने वाले देवतुल्य कांवरियों की सेवा करेंगे।

शिविर में क्या-क्या सुविधा :- ​शिविर में कांवरियों के लिए ठहरने, शुद्ध पेयजल, भोजन, चिकित्सा और विश्राम की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं नि:शुल्क उपलब्ध करायी गई हैं। और तो और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखकर सारी व्यवस्थाएं करायी गयी हैं, ताकि लंबी पैदल यात्रा कर बाबा नगरी पहुंच रहे कांवरियों को मार्ग में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। सांसद ने कहा कि वह और बड़े पंडाल का निर्माण कराना चाह रहे थे, परंतु प्रशासन की ओर से सुरक्षाकर्मियों के लिए आवासन स्थल बनाए जाने के कारण वह संभव नहीं हो सका।

कौन-कौन रहे उपस्थित :- उद्घाटन समारोह में सांसद डॉ. निशिकांत दुबे की धर्मपत्नी अनुकांत दुबे, पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह, गोड्डा जिलाध्यक्ष लक्ष्मी चक्रवर्ती, देवघर जिलाध्यक्ष सचिन रवानी सहित शेषाद्री दुबे, देवता पांडेय, बबली सिंह, ममता गुप्ता सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।