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Deogarh News: मधुपुर स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग व अतिक्रमण से रेल यात्री परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: मधुपुर रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के निरीक्षण के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं।

मधुपुर स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग व अतिक्रमण से रेल यात्री परेशान
मधुपुर स्टेशन परिसर में अवैध पार्किंग व अतिक्रमण से रेल यात्री परेशान

Deogarh News: मधुपुर, प्रतिनिधि। मधुपुर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार समीप सर्कुलेटिंग एरिया में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण से रेल यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। बड़े अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण हटाने और पार्किंग को व्यवस्थित किया जाता है। अधिकारियों के जाने के बाद फिर स्थिति जस की तस बन जाती है।

अतिक्रमण की समस्या

आसनसोल रेल मंडल में पड़ने वाला अति महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाने वाला मधुपुर जंक्शन यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। स्टेशन के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही टोटो और ऑटो नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। पूरे सर्कुलेटिंग एरिया में टोटो-ऑटो चालकों की मनमानी चल रही है। बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े होने के कारण यात्रियों को पैदल निकलने में दिक्कत हो रही है।

सुरक्षा की चिंताएँ

स्टेशन के प्रवेश द्वार के आसपास दुकानदारों द्वारा रेलवे की दीवार पर सटकर अतिक्रमण कर लिया गया है। मुख्य द्वार पर टोटो चालक द्वारा अतिक्रमण कर लिए जाने से आवाजाही बाधित होती है। यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है। मुख्य रेल खंड में मधुपुर प्रमुख स्टेशन होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। स्टेशन परिसर में असामाजिक तत्वों के जमावड़े से यात्री अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मोबाइल चोरी और पॉकेटमारी आम बात हो गई है। सूत्रों का कहना है कि कई अपराधी प्रवृत्ति वाले टोटो चालकों की वेशभूषा में रहते हैं। यह यात्रियों को बरगलाने का प्रयास करते हैं।

सामान्य प्रश्न

मधुपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं?
यात्रियों को अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के कारण काफी परेशानियाँ हो रही हैं।
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