Deogarh News: सारठ : धड़ल्ले से चल रहा अवैध लॉटरी का गोरख धंधा

Deogarh News: सारठ पुलिस क्षेत्र में अवैध लॉटरी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। युवाओं की भागीदारी से बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस धंधे की लत ने कई परिवारों को प्रभावित किया है। पुलिस की अनदेखी के कारण यह कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।

Deogarh News: सारठ प्रतिनिधि। सारठ थाना क्षेत्र में इन दिनों अवैध लॉटरी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सुबह होते ही बाजार समेत क्षेत्र के विभिन्न चौक-चौराहों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध लॉटरी का कारोबार जोर-शोर से चलता है।

अवैध लॉटरी का कारोबार वहीं मॉर्निंग, इवनिंग, नाईट समेत तीन-चार पालियों में होने वाले खेल को लेकर टिकट बिक्री का सिलसिला पूरे दिन चलते रहता है। उसमें क्षेत्र के दर्जनों युवा शामिल होकर अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। अवैध लॉटरी के बढ़ते कारोबार से एक और लॉटरी विक्रेता मालामाल हो रहा है। जबकि लॉटरी खरीदने वाले युवाओं में बेरोजगारी व भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं अवैध धंधे के कारण कई घर-परिवार तबाह हो रहे हैं। इस धंधे की लत इस कदर युवाओं पर हावी हो रहा है कि धंधे में शामिल युवाओं के घर में भले चूल्हा नहीं जले परंतु उन्हें लॉटरी हर हाल में खरीदना है। इसको लेकर आए दिन शिकायतें आते रहती हैं।

पुलिस की कार्रवाई वहीं पुलिस भी इससे वाकिफ होने के बावजूद असरदार कार्रवाई नहीं होने से धंधे में शामिल लोगों का मन बढ़ता जा रहा है। पुलिस द्वारा कार्रवाई के नाम पर महीनों बाद महज एक-दो युवकों को गिरफ्तार कर चुप्पी साध लेती है। वहीं कुछ दिनों बाद जेल से वापस आने के बाद उन युवाओं द्वारा पुनः लॉटरी की बिक्री शुरू कर दी जाती है। वहीं अधिकांश लॉटरी विक्रेता युवक पुलिस को चकमा देकर आराम से अवैध लॉटरी की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस भी इस धंधे को लेकर कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। जिस कारण चौक से लेकर थाना के आसपास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में दिनभर बेखौफ अवैध लॉटरी का कारोबार चल रहा है।