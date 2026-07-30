Deogarh News: हाई टेंशन तार की चपेट में आया हाईवा, धू-धू कर जला
Deogarh News: मारगोमुंडा के करौं थाना क्षेत्र में एक हाईवा हाईटेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। घटना में चालक सुरक्षित रहा। यह फैसला किया गया कि ट्रक करौं के बदिया गांव से गिट्टी लोड कर रहा था। अचानक संचालित तार के संपर्क में आने से आग लग गई।
Deogarh News: मारगोमुंडा, प्रतिनिधि। करौं और मारगोमुंडा थाना क्षेत्र की सीमा पर अवस्थित एक जोरिया के समीप गिट्टी देने जा रहा एक हाईवा हाईटेंशन बिजली की तार की चपेट में आने से जलकर राख हो गया। घटना में हाईवा चालक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बुधवार दोपहर करौं के बदिया गांव की ओर से करौं के बदिया और मारगोमुंडा के कानो गांव की सीमा पर एक गिट्टी लदा हाईवा अनलोड कर रहा था, अनलोड करने के दौरान हाईवा का बॉडी ऊपर से गुजरे हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया। जहां कुछ देर बाद ही हाइवा में आग लग गई।
यह देख हाईवा चालक हाईवा छोड़कर कूद गया, जिससे उसकी जान बच पाई, जबकि हाईवा पूरी तरह से जलकर राख हो गया।
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