Deogarh News: आपात स्थिति से निपटने के लिए सदर अस्पताल में 10 बेड सुरक्षित

Deogarh News: देवघर, स्वास्थ्य विभाग ने शिनाख्त की है कि राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान सदर अस्पताल में 10 बेड सुरक्षित रखे जाएंगे। आपात स्थिति के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण, दवाएं, और कार्यकर्ता उपलब्ध रहेंगे। यह व्यवस्था दूसरी सोमवारी के दौरान श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए की गई है।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सदर अस्पताल में 10 बेड सुरक्षित रखने का निर्णय लिया है। 9 अगस्त को सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित श्रावणी मेला की समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में यह व्यवस्था की गई है।

आपातकालीन व्यवस्था दूसरी सोमवारी को श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में आपातकालीन व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी की है। जारी आदेश के अनुसार, सदर अस्पताल में चिन्हित 10 बेड पर दवा, चिकित्सा उपकरण, उपस्कर, ऑक्सीजन समेत अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए चार कर्मियों की टीम गठित कर अलग-अलग समय अवधि में उनकी ड्यूटी निर्धारित की गई है। टीम के सदस्य निर्धारित ड्यूटी अवधि में सदर अस्पताल में उपस्थित रहकर भंडारपाल के साथ समन्वय स्थापित करेंगे और आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

कर्मियों की ड्यूटी आदेश के तहत वित्त प्रबंधक मो. अरसद अली को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक, लिपिक प्रगोद सोरेन को दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक, स्टोर कीपर मो. मुजफ्फर को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक तथा किट संग्रहक अमित कुमार को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक की ड्यूटी सौंपी गई है। इन कर्मियों को अपने निर्धारित समय में अस्पताल में मौजूद रहकर आपातकालीन व्यवस्था की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।

संसाधनों की उपलब्धता सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को आपात स्थिति से निपटने के लिए 10 बेड चिन्हित करने का निर्देश दिया है। साथ ही अस्पताल के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। आपातकालीन व्यवस्था के तहत स्ट्रेचर, ट्रॉली, व्हील चेयर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बीपी मशीन सहित अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सदर अस्पताल की ड्यूटी तालिका के अनुरूप चिकित्सा पदाधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग का यह कदम दूसरी सोमवारी पर संभावित अत्यधिक भीड़ के मद्देनजर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।