Deogarh News: गुरु पूर्णिमा पर बालानंद आश्रम में की गई गुरु पादुका पूजन
Deogarh News: करनीबाद के श्री श्री बालानन्द ब्रह्मचारी आश्रम में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरु पादुका पूजन किया गया और कई भक्तों ने दीक्षा ली। झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने आश्रम द्वारा निर्मित अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसमें मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी।
Deogarh News: करनीबाद स्थित श्री श्री बालानन्द ब्रह्मचारी आश्रम देवघर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर धूमधाम से गुरु पादुका पूजन, गुरु श्री मोहनानंद ब्रह्मचारी,परम गुरु महाराज बाला नन्द ब्रह्मचारी एवं परात्पर गुरु ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी के श्री विग्रह का षोडशोपचार पूजन आश्रम के वर्तमान सेवायत पवित्रा नन्द ब्रह्मचारी ने किया। इस अवसर पर देश विदेश से आए शिष्य व भक्तों ने भी गुरु पादुका पूजन बड़े ही श्रद्धा भक्ति से किया। पूजन उपरांत अनेक भक्तों ने महाराजश्री से दीक्षा ली। उसके बाद झारखंड सरकार के मंत्री दीपिका पांडेय सिंह एवं महाराज द्वारा संयुक्त रुप से आश्रम द्वारा निर्मित अस्पताल श्री श्री बालेश्वरी ऐलोपैथिक चैरिटेबल हास्पिटल एवं श्री श्री मोहनानंद मातृ सेवा सदन का उद्घाटन किया गया।
इस संबंध में आश्रम के सेवायत पवित्रा नन्द ब्रह्मचारी ने कहा कि इस सेवा सदन में डॉ चन्द्रभूषण पाण्डेय डीएम कॉर्डियो एवं डॉ सपना सजल (एमडी) नि: शुल्क सेवा प्रदान करेंगे। इस अवसर पर डॉ. मुन्नम संजय, डॉ. अरविन्द वाजपेई, आश्रम के ट्रस्टी सुरजीत दे, आश्रम के कर्मचारी तथा देश विदेश से आए शिष्य उपस्थित थे।
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