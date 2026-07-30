Deogarh News: श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का उत्सव

Deogarh News: महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य एवं वरिष्ठ आचार्यों ने महर्षि वेदव्यास के चित्र के समक्ष दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। छात्रों ने गुरु से जुड़े गीत, भाषण और पेंटिंग प्रस्तुत किए। उप प्रधानाचार्य ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर भी प्रकाश डाला।

Deogarh News: मधुपुर, प्रतिनिधि। महेंद्र मुनि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार को आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। मौके पर विद्यालय के वंदना सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम विद्यालय के उप प्रधानाचार्य शिवनाथ झा, वरिष्ठ आचार्य किरण राय, वरिष्ठ आचार्य परमानंद सिंह और विनोद कुमार तिवारी ने महर्षि वेदव्यास के आदमकद चित्र के समक्ष दीप जलाकर और पुष्पर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में छात्र और छात्राओं ने इस अवसर पर गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए गुरु पर आधारित गीत ,भाषण, पेंटिंग, कविताएं एवं प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किया।

छात्रों की प्रस्तुतियां कार्यक्रम में भाग लेने वाले साक्षी कुमारी और रश्मि कुमारी ने मंच संचालन किया। वहीं प्रिया कुमारी रोशनी कुमारी ने गीत और भजन प्रस्तुत किया। पूर्वी कुमारी, शिबू पंडित, दीक्षा कुमारी और नव्या ने अपने मन के उद्गार व्यक्त किया। अनुज कुमार ने अपनी पेंटिंग के माध्यम से गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित की। आचार्य मार्कंडेय ठाकुर ने महर्षि वेदव्यास की जीवनी और उनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रेरक प्रसंग छात्र-छात्राओं के समक्ष रखा। आचार्य परमानंद सिंह ने मधुर भजन प्रस्तुत कर सब का मन मोह लिया।

उप प्रधानाचार्य का उद्गार अपने उद्गार व्यक्त करते हुए उप प्रधानाचार्य शिवनाथ झा ने गुरु पूर्णिमा उत्सव को भारतीय उत्सवों में एक महत्वपूर्ण उत्सव बताते हुए कहा कि यह श्रद्धा और विश्वास का पर्व है और बिन गुरु होhi न ज्ञान जैसी उक्ति गुरु के लिए कही गई है। हमें जितना संभव हो सके गुरु का हृदय से सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम का संयोजन इंदु बाला ने और धन्यवाद ज्ञापन विनोद कुमार तिवारी ने किया ।