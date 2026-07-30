Deogarh News: पांच कुंडीय हवन यज्ञ के साथ दीप महायज्ञ का हुआ आयोजन

Deogarh News: सारठ चौक से सटे राम जानकी मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर दो दिवसीय गायत्री महायज्ञ का समापन हुआ। आचार्य आलोक कुमार एवं सूरज कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। दीप महायज्ञ में 501 दीप जलाकर गायत्री मां को समर्पित किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने दीक्षा ली और सभी ने धर्म संस्कृति की रक्षा की अपील की।

Deogarh News: सारठ, प्रतिनिधि। सारठ चौक से सटे राम जानकी मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय गायत्री महायज्ञ का समापन बुधवार को दीप महायज्ञ के साथ हो गया। इस दौरान बुधवार सुबह से दोपहर बाद तक आचार्य आलोक कुमार एवं सूरज कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ में मां गायत्री समेत अन्य देवी देवताओं को आहुतियां दिलाई।

यज्ञ का आयोजन वहीं यज्ञ के उपरांत कई स्थानीय लोगों ने गायत्री महायज्ञ में शामिल होकर दीक्षा ग्रहण किया। साथ ही गायत्री परिवार के नियमानुसार हर प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने की बात कही। वहीं शाम में दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। जिसमें 501 दीप जलाकर गयात्री मां को सपर्पित किया गया। संध्या आरती, भजन कीर्तन के साथ दो दिवसीय अनुष्ठान का समापन किया गया।

विश्व कल्याण का संदेश बताया गया कि विश्व कल्याणार्थ आयोजित इस यज्ञ से क्षेत्र में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है एवं मानवों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र से लेकर देश में शांति बनाए रखने के लिए विश्व गायत्री परिवार द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित की जाती है। इस दौरान आचार्यों ने सभी सनातनियों से अपने धर्म संस्कृति व देश की रक्षा के लिए तत्पर रहने की अपील की। कार्यक्रम के सफल संचालन में गायत्री परिवार के मनोरंजन सिंह, शिवशंकर मंडल,जयंत राय, आश्रम के महंत रामदास, सुमित कुमार, जगरनाथ ठाकुर, प्रमोद सिंह, प्रदीप सिन्हा, बिनोद सिंह, सहदेव महतो, प्रमोद मंडल समेत अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।