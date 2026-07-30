Deogarh News: गुरु पूर्णिमा पर श्री लीलानंद उच्च विद्यापीठ में गुरुजनों का सम्मान

Deogarh News: गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्री लीलानंद पागलबाबा उच्च विद्यापीठ जसीडीह में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शिक्षक दिवस मनाते हुए गुरुजनों का सम्मान किया गया और विद्यार्थियों ने मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीता। प्रधानाचार्य संदीप कुमार मिश्रा ने शिक्षा के साथ संस्कार और अनुशासन को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया।

Deogarh News: जसीडीह, प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को श्री लीलानंद पागलबाबा उच्च विद्यापीठ जसीडीह में भारतीय संस्कृति, गुरु-शिष्य परंपरा और शिक्षा के मूल्यों को समर्पित भव्य समारोह का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का महत्व गुरु पूर्णिमा के साथ शिक्षक दिवस मनाने की विद्यालय की परंपरा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में गुरुजनों का सम्मान किया गया और विद्यार्थियों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। पूरे परिसर में श्रद्धा, उत्साह और सांस्कृतिक रंगों का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु वंदना के साथ हुआ। इसके बाद कक्षा आठवीं, नौवीं और दसवीं के विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। आकर्षक प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों और शिक्षकों की खूब तालियां बटोरीं। विद्यालय की शिक्षिकाओं में रेखा कुमारी, रचिता दुबे, प्रेमलता कुमारी और शिक्षक कौशल झा और ओंकार कुमार ने मधुर गुरु-वंदना एवं प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत कर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।

प्रमुख व्यक्तियों के विचार मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य संदीप कुमार मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ संस्कार, अनुशासन और चरित्र निर्माण को जीवन का आधार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुरु का मार्गदर्शन ही विद्यार्थियों को सफलता की सही दिशा देता है और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा प्रदान करता है।

भक्तों का योगदान समारोह में कोलकाता से आए पागलबाबा के भक्तगण भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों और शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के ट्रस्टी अजयजी पोद्दार ने अपने प्रेरक उद्बोधन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और गुरुजनों के सम्मान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संस्कारयुक्त शिक्षा ही समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों की सक्रिय भूमिका रही। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित यह समारोह विद्यार्थियों, अभिभावकों और अतिथियों के लिए प्रेरणादायी एवं अविस्मरणीय बन गया। विद्यालय परिसर दिनभर गुरु के सम्मान, भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों के संदेश से ओतप्रोत रहा।