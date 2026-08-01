Deogarh News: शिव भक्तों की सेवा ही है शिव की सच्ची सेवा : घनश्याम
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। 2026 के श्रावणी मेले के अवसर पर फव्वारा चौक के निकट नि:शुल्क कांवरिया भोजन सह सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। रुपा फाउंडेशन द्वारा यह शिविर 1 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें कांवरियों को नि:शुल्क भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 के अवसर पर फव्वारा चौक के निकट नगर भवन टाउन हॉल परिसर में शनिवार को रुपा फाउंडेशन कोलकाता द्वारा संचालित नि:शुल्क कांवरिया भोजन सह सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ।
सेवा शिविर का उद्घाटन
इस दौरान मुख्य अतिथि सह स्थानीय विधायक सुरेश पासवान, झामुमो नेता सुरेश साह, फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन घनश्याम प्रसाद अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर कुंज बिहारी अग्रवाल ने संयुक्त रुप से फीता काटकर व प्यारेलाल पंडा के गणेश वंदना के बीच दीप प्रज्वलित कर शिविर का उदघाटन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि बाबानगरी में रुपा फाउंडेशन द्वारा लगाए गए नि:शुल्क सेवा शिविर के माध्यम से प्रतिदिन हजारों कांवरियों को नि:शुल्क भोजन प्रदान किया जाएगा।
कांवरियों की सेवा
श्रावण मास में हर वर्ग व हर समाज के लोग कांवरियों की सेवा करते हैं। इसी क्रम में रुपा फाउंडेशन द्वारा भी नि:शुल्क लंगर के माध्यम से कांवरियों की सेवा की जाएगी। मौके पर फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन ने कहा कि यह शिविर 1 अगस्त से शुभारंभ किया गया और 24 अगस्त 2026 तक अनवरत जारी रहेगा। इस शिविर में शुद्ध घी से बना पूड़ी, हलवा, जलेबी के साथ सब्जी यहां आने वाले कांवरियों को नि:शुल्क खिलाया जाएगा।
स्वास्थ्य सुविधा
उन्होंने कहा कि शिव भक्तों की सेवा की शिव की सच्ची सेवा है, इसी उद्येश्य से प्रत्येक वर्ष श्रावणी मेला में फाउंडेशन द्वारा सेवा शिविर के माध्यम से बाबाधाम आने वाले देवतुल्य कांवरियों की सेवा की जाती है और आगे भी की जाएगी। कहा कि इस शिविर में कांवरियों को नि:शुल्क भोजन के साथ स्वास्थ्य सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इस अवसर पर कुंज बिहारी अग्रवाल, ललिता देवी अग्रवाल, सीताराम अग्रवाल, किरण अग्रवाल, संतोष रुंगटा, अंगदजी महाराज, मनीष पांडेय, सुरेश कुमार सिंह, श्याम सुंदर धानुका, राकेश कुमार सिंह, पिंकू यादव सहित अन्य उपस्थित थे।
प्रश्नोत्तर
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