Deogarh News: प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ के नाम पर ठगी

Deogarh News: सारठ। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिलाने के नाम पर सारठ थाना क्षेत्र के नैयाडीह गांव की सात महिलाओं से अलग-अलग राशि की ठगी कर ली गयी। ठगी की शिकार महिला के पतियों ने थाना पहुंचकर मामले की सूचना पुलिस को दी। नैयाडीह निवासी संदीप पंडित ने बताया कि बुधवार दोपहर उसके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से कॉल आया व खुद को सीडीपीओ ऑफिस का कर्मी बताते हुए पत्नी प्रियंका कुमारी के खाते में गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा मिलने वाली प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की राशि भेजने की बात कही। लाभुकों का आधार खाता के साथ फोन पे नंबर आदि डिटेल लेकर खाते की कुल चार हजार राशि की ठगी कर ली। वहीं उनके खाते में पैसे नहीं जाने की बात कहते हुए किसी अन्य का नंबर देने की बात कहकर पीड़ित महिला के पति का मित्र भरत पंडित के खाते से 11 हजार रुपयों की ठगी कर ली।

घटनाएँ

उसी गांव के मांडवी देवी, पति- पुरषोत्तम पंडित से 5 हजार 1 रुपए, सुनीता कुमारी, पति- संतोष मंडल के खाते से 1954 रुपए, चंपा कुमारी, पति- गणेश पंडित के खाते से 1987 रुपए, चंद्रमा कुमारी, पति- कन्हैया पंडित के पास फोन पे नहीं रहने पर उनके साथी रोहित राउत के खाते से 12200 रुपए की ठगी कर ली। घटना के दौरान सभी के पति बाहर मजदूरी कर रहे थे जिस कारण देर शाम थाना पहुंच कर पुलिस को मामले की शिकायत दी। पुलिस द्वारा ठगी का मामला होने के कारण साइबर थाना देवघर में शिकायत करने की सलाह दी गयी। पीड़ितों ने सेविका या सीडीपीओ कार्यालय द्वारा डाटा आउट करने का आरोप लगाया जा रहा है। एक पीड़ित ने कहा कि सेविका द्वारा उन्हें कॉल आने पर डिटेल देने की बात कही थी। वहीं आंगनबाड़ी सेविका शोभा देवी ने कहा कि उन्होंने कोई डाटा आउट नहीं किया है नियमानुसार परियोजना का पोषण ट्रैकर एप में डेटा अपलोड किया है। पुलिस की जांच में उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी।