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Deogarh News: सड़क हादसे में चार लोग घायल, भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में चार लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। इनमें से एक बाइक की टक्कर, एक अनियंत्रित बाइक से गिरने, और अज्ञात वाहन की चपेट में आने के मामले शामिल हैं। सभी मामलों की जानकारी डॉक्टर ने ओपी प्रभारी को दी है।

Deogarh News: सड़क हादसे में चार लोग घायल, भर्ती

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में चार लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद इलाज शुरू किया। देवघर-गोड्डा सड़क पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनियां के पास दो बाइकों की टक्कर में एक का चालक राहुल कुमार घायल हो गया। वहीं जसीडीह थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव के पास अनियंत्रित बाइक से गिर जाने से बाइक चालक अजय यादव घायल हो गया। नगर के बरमसिया के समीप तीव्र मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मुकेश मंडल घायल हो गया।

वहीं देवीपुर में एम्स के समीप पेट्रोल पंप के पास दो बाइकों की टक्कर में एक पर सवार संतोष कुमार घायल हो गया। सभी मामलों की जानकारी डॉक्टर ने ओपी प्रभारी को दे दी है।

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