Deogarh News: खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 10 किलो मिलावटी पेड़ा नष्ट

Deogarh News: देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण अभियान शुरू किया। विभिन्न होटलों और प्रतिष्ठानों से मिलावटी खाद्य सामग्री बरामद की गई, जिसमें पेड़ा और हल्दी शामिल हैं। संचालकों को सुरक्षित भोजन की उपलब्धता के लिए निर्देश दिए गए।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन निरीक्षण अभियान लगातार जारी है। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर गठित खाद्य सुरक्षा टीम ने शनिवार को खिजुरिया पथ के विभिन्न अस्थायी व स्थायी खाद्य प्रतिष्ठानों, होटलों, भोजनालयों और सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान करीब 10 किलोग्राम मिलावटी पेड़ा और तीन किलोग्राम अखाद्य रंग युक्त हल्दी बरामद कर मौके पर ही नष्ट कराया गया। जांच के दौरान पवन होटल, यशराज होटल, पीहू होटल और नंदी बम सेवा शिविर में खाद्य पदार्थों की जांच की गयी। यहां करीब 10 किलोग्राम पेड़ा मिलावटी पाया गया, जिसे खाद्य सुरक्षा विभाग की मौजूदगी में तत्काल नष्ट करा दिया गया। वहीं पवन होटल और निरालय होटल में रखी करीब तीन किलोग्राम हल्दी की जांच में मेटानिल येलो नामक अखाद्य रंग की उपस्थिति पायी गयी। विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए हल्दी को भी मौके पर ही नष्ट करा दिया। इसके अलावा नमो सेवा शिविर, केशवानी होटल, बम-बम होटल, शिवनाथ होटल और बबलू होटल समेत अन्य प्रतिष्ठानों का भी औचक निरीक्षण किया। टीम ने संचालकों को खाद्य सामग्री के रखरखाव, स्वच्छता, गुणवत्ता और खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े नियमों की जानकारी दी। श्रद्धालुओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए संचालकों को साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और संदिग्ध अथवा खराब खाद्य सामग्री का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया。

मेला क्षेत्र में तंबाकू बिक्री पर भी सख्ती खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया कि मिलावटी, असुरक्षित अथवा एक्सपायरी खाद्य पदार्थों का उपयोग या बिक्री करते पकड़े जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के भंडारण तथा खरीद-बिक्री पर भी सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है। संचालकों को चेतावनी दी गयी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कोठिया में शिविर लगाकर 35 लाइसेंस-रजिस्ट्रेशन जारी खाद्य सुरक्षा विभाग ने निरीक्षण के साथ खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराने के लिए भी पहल की। शनिवार को कोठिया बस पड़ाव में एक दिवसीय शिविर लगाया गया। शिविर में करीब 35 खाद्य सुरक्षा लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन मौके पर ही निर्गत किये गये। विभाग की इस पहल से छोटे खाद्य कारोबारियों और मेला क्षेत्र में अस्थायी रूप से दुकान लगाने वाले संचालकों को काफी सुविधा मिली। फूड सेफ्टी पदाधिकार राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि श्रावणी मेला अवधि में होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों, चाट दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के साथ मिलावट के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके। निरीक्षण दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, प्रकाश चन्द्र गुग्गी, शैलेश कुमार यादव, संजय कुमार, अंजली बिवा मिंज के अलावा सहायक प्रिंस कुमार चौधरी, जसलोक प्रकाश, रोहित कुमार महतो, देव कुमार जयसवाल, पुलिस बल और अन्य कर्मी शामिल थे।