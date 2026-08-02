Deogarh News: श्रावणी मेला : घोरमारा में 1060 किलो संदिग्ध खोआ सील

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। खाद्य सुरक्षा विभाग ने राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं को गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए सघन जांच अभियान चलाया। जांच में 1060 किलोग्राम संदिग्ध खोआ सील किया गया और मिलावटी खाद्य पदार्थ तुरंत नष्ट कर दिए गए। विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया। उपायुक्त के निर्देश पर गठित खाद्य सुरक्षा टीम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब (एमएफटीएल) की सहायता से होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों, चाट विक्रेताओं एवं खाद्य भंडारण स्थलों की जांच की।

जांच प्रक्रिया अभियान के दौरान 1060 किलोग्राम संदिग्ध खोआ सील किया गया, जबकि मिलावटी एवं एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। खाद्य सुरक्षा टीम ने घोरमारा मोहनपुर स्थित ओम जी पेड़ा शॉप का औचक निरीक्षण किया। वहां पेड़ा निर्माण के लिए करीब 1060 किलोग्राम खोवा भंडारित मिला। प्रारंभिक जांच में खोवा की गुणवत्ता पर संदेह होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पूरी खेप सील कर दी गयी। टीम ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जांच रिपोर्ट आने तक खोआ का उपयोग, बिक्री या किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगा। खोवा के नमूने संग्रहित कर अधिकृत प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी।

अन्य प्रतिष्ठानों की जांच अभियान के तहत मधुबन होटल, माधुरी होटल, सिंध होटल, होटल नीलकमल, कार्तिक फूड प्लाजा, कामधेनु होटल, रूफ टॉप रेस्टोरेंट, विक्रम चाट भंडार, वेदा इन-द विंटेज, होटल राज तथा बसुकी पकौड़ी चाट सहित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, पनीर, चाट, घुघनी व पकौड़ी की गुणवत्ता की जांच मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से की गई। जांच में रूफ टॉप रेस्टोरेंट के एक किलोग्राम हल्दी पाउडर में प्रतिबंधित कृत्रिम रंग मेटानिल येलो की मिलावट पाई गई। वहीं प्रतिष्ठान से एक किलोग्राम एक्सपायरी सूजी भी बरामद हुई, जिसे तत्काल जब्त कर नष्ट करा दिया गया। विक्रम चाट भंडार में लगभग 10 किलोग्राम चाट तथा बासुकी पकौड़ी चाट में करीब 10 किलोग्राम घुघनी में भी मेटानिल येलो की मौजूदगी मिली। जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संबंधित खाद्य पदार्थों के साथ लगभग पांच किलोग्राम पकौड़ी भी मौके पर ही नष्ट कराया गया। निरीक्षण के दौरान वेदा इन-द विंटेज व होटल राज में खाद्य सुरक्षा मानकों का संतोषजनक पालन पाया गया। विभाग ने प्रतिष्ठानों की स्वच्छता एवं खाद्य गुणवत्ता की सराहना की। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हुए चेतावनी दी है कि मिलावटी, असुरक्षित अथवा एक्सपायर खाद्य पदार्थों का निर्माण, भंडारण या विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा सुनिश्चित करना विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि श्रावणी मेला की पूरी अवधि में जिले के होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानें, डेयरी प्रतिष्ठान, चाट विक्रेता एवं खाद्य गोदामों की नियमित जांच जारी रहेगी, ताकि बाबा वैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा, प्रकाश चन्द्र गुप्ता, शैलेश कुमार यादव, संजय कुमार, अंजली बिवा मिंज सहित विभागीय कर्मी, सहायक एवं पुलिस बल मौजूद रहे।