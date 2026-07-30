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Deogarh News: मारपीट में दो घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: सारवां के उपरठाढ़ी गांव में आपसी विवाद के कारण मारपीट में 52 वर्षीय कमल यादव और 28 वर्षीय मुकेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवां में उपचार हेतु भेजा गया है। डॉक्टर ने घटना की सूचना थाना को दे दी है।

Deogarh News: मारपीट में दो घायल

Deogarh News: सारवां,प्रतिनिधि। थाना अंतर्गत उपरठाढ़ी गांव में आपसी विवाद में हुई मारपीट में गांव निवासी 52 वर्षीय कमल यादव एवं 28 वर्षीय मुकेश यादव सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारवां में ऑन ड्यूटी चिकित्सक द्वारा किया गया। ऑन ड्यूटी चिकित्सक ने बताया कि घटना की जानकारी थाना को दी गई है।

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