Deogarh News: पिता-पुत्र पर तलवार से हमला, सोने की चेन छीनी, पिस्टल लहराया
Deogarh News: देवघर के कुंडा थाना अंतर्गत चितोलोढ़िया गांव में मां दुर्गा मंदिर के पास एक पिता-पुत्र पर तलवार से जानलेवा हमला हुआ। अनिल साह ने 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोपियों ने सोने की चेन छीनने के साथ-साथ जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से दोनों की जान बची।
Deogarh News: देवघर। कुंडा थाना अंतर्गत चितोलोढ़िया गांव स्थित मां दुर्गा मंदिर के समीप एक पिता-पुत्र पर तलवार से जानलेवा हमला कर घायल करने, सोने की चेन छीन लेने व जान मारने की धमकी मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। अनिल साह ने 7 नामजद आरोपितों समेत अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है।
हमले का विवरण
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, चित्तोलोढ़िया निवासी अनिल साह ने बताया है कि 4 अगस्त की शाम करीब 6 बजे वह गांव के दुर्गा मंदिर के पास खड़े थे। उसी दौरान महेंद्र राणा, विशाल राउत, टुनटुन राणा, विपिन राणा, छावो राणा, विशाल मंडल, अर्जुन रेडी सहित अन्य लोग वहां गाली-ग्लौज कर रहे थे। जब इसका विरोध किया तो आरोपी उग्र हो गए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।
जान से मारने की धमकी
उसी दौरान विशाल राउत ने तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपियों ने जान मारने की धमकी दी। शोर सुनकर पुत्र संजय कुमार बचाने पहुंचा तो तलवार से हमला कर जख्मी कर दिया। आरोप है कि मारपीट के दौरान विशाल मंडल ने बेटे के गले से सोने की चेन छीन ली। आरोपियों के पास पिस्टल होने का भी आरोप लगाया गया है।
ग्रामीणों का हस्तक्षेप
ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद पिता-पुत्र की जान बच सकी। उसके बाद सभी आरोपी हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए और जाते-जाते जान मारने की धमकी भी दी।
प्रश्न और उत्तर
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।