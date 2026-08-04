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Deogarh News: पाथरोल : सड़क हादसे में महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: - सड़क पर शव रख आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जाम - सड़क पर शव रख आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जाम - छह माह पहले ही महिला के पति की भी हो गयी थी मौत - लोगो

Deogarh News: पाथरोल : सड़क हादसे में महिला की मौत

Deogarh News: पथरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत खमरबाद गांव में सोमवार सुबह तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 50 वर्षीया महिला मैना देवी की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महिला शौच के लिए घर से निकली थी।

घटना की जानकारी

उसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौका देख वाहन चालक फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल महिला को देवीपुर एम्स ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही महिला की मृत्यु हो गई।

ग्रामीणों का आक्रोश

उसके बाद परिजनों के साथ आक्रोशित ग्रामीणों ने मधुपुर-सारठ एनएच- 114- ए मुख्य पथ पर शव रखकर जाम कर दिया। अज्ञात वाहन की तलाश व मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जाम स्थल पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासन के हस्तक्षेप से समझाकर जाम हटाया और दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उस बीच करीब एक घंटे तक सड़क जाम रहा।

परिवार का हाल

बताते चलें कि मृतका मैना देवी के पति- आजाद मांझी का छह माह पहले निधन हो गया था। मैना देवी मजदूरी कर आठ बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी। मृतका के चार बेटे और चार बेटियां हैं। एक बेटा दिव्यांग है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल देवघर भेज दिया है। साथ ही पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है।

सवाल और जवाब

यह घटना किस गांव में हुई?
यह घटना खमरबाद गांव में हुई।
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