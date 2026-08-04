Deogarh News: पाथरोल : सड़क हादसे में महिला की मौत
Deogarh News: - सड़क पर शव रख आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जाम - सड़क पर शव रख आक्रोशित ग्रामीणों ने किया जाम - छह माह पहले ही महिला के पति की भी हो गयी थी मौत - लोगो
Deogarh News: पथरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत खमरबाद गांव में सोमवार सुबह तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 50 वर्षीया महिला मैना देवी की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महिला शौच के लिए घर से निकली थी।
घटना की जानकारी
उसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौका देख वाहन चालक फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने गंभीर रूप से घायल महिला को देवीपुर एम्स ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही महिला की मृत्यु हो गई।
ग्रामीणों का आक्रोश
उसके बाद परिजनों के साथ आक्रोशित ग्रामीणों ने मधुपुर-सारठ एनएच- 114- ए मुख्य पथ पर शव रखकर जाम कर दिया। अज्ञात वाहन की तलाश व मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जाम स्थल पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि व प्रशासन के हस्तक्षेप से समझाकर जाम हटाया और दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उस बीच करीब एक घंटे तक सड़क जाम रहा।
परिवार का हाल
बताते चलें कि मृतका मैना देवी के पति- आजाद मांझी का छह माह पहले निधन हो गया था। मैना देवी मजदूरी कर आठ बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी। मृतका के चार बेटे और चार बेटियां हैं। एक बेटा दिव्यांग है। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है। उधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल देवघर भेज दिया है। साथ ही पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी है।
सवाल और जवाब
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।