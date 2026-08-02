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Deogarh News: करौं : किसानों के बीच मकई और मड़ुवा का बीज वितरित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: करहिया आदिवासी टोला और सिरसिया गांव में किसानों को कृषि विभाग के तत्वावधान में मड़ुवा और मकई का बीज वितरण किया गया। पूर्व मुखिया दिलीप यादव ने किसानों को सही बुआई एवं खेतों की जुताई करने की सलाह दी। बीज वितरण से किसानों में खुशी का माहौल है और उन्हें बेहतर फसल की उम्मीद है।

करौं : किसानों के बीच मकई और मड़ुवा का बीज वितरित
करौं : किसानों के बीच मकई और मड़ुवा का बीज वितरित

Deogarh News: करौं, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के करहिया आदिवासी टोला में किसानों के बीच मड़ुवा का बीज एवं सिरसिया गांव में पूर्व मुखिया दिलीप यादव द्वारा किसानों के बीच मकई का बीज वितरण किया गया l बीज मिलने से किसानों में हर्ष का माहौल है l इन दोनों गांवों में दो दर्जन से अधिक किसानों को बिरसा हरित योजना के तहत मडुवा एवं मकई का बीज कृषि विभाग के तत्वावधान में वितरित किया गया l मौके पर पूर्व मुखिया दिलीप यादव ने कहा कि सभी किसान समय पर बीज की बुआई कर लें l ताकि उन्हें फसल का पैदावार बेहतर मिल सके l उन्होंने कहा कि बीज बुआई करने में किसान खेतों की जुताई सही ढंग से करें l अगर गोबर का खाद हो तो उसका उपयोग खेतों में करें l जो मिट्टी को बहुत ही अच्छा उपजाऊ बना सकता है l किसान अपने खेत बाड़ी में लगाए गएl मंडुवा एवं मक्के का सही ढंग से देखभाल करेंl उसका जुताई सही ढंग से करने का काम करें lतभी पैदावर अच्छी हो सकती है l मौके पर कृषक मित्र चिरागुउद्दीन अंसारी, हराधन सिंह, किशोर यादव, शंकर यादव, मोहन यादव, परिमल सिंह सहित दर्जनों किसान मौजूद थे।

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