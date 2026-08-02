Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deogarh News: भारी बारिश के बीच वज्रपात से किसान की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

Deogarh News: चितरा प्रतिनिधि। चितरा में शनिवार देर शाम हुई भारी बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से किसान जुगल किशोर सिंह की मौत हो गई।

Deogarh News: भारी बारिश के बीच वज्रपात से किसान की मौत

Deogarh News: चितरा प्रतिनिधि। चितरा में शनिवार देर शाम हुई भारी बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से किसान जुगल किशोर सिंह की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों के अनुसार, चितरा थाना क्षेत्र की दुमदुमी पंचायत के अंतर्गत आने वाले संथालडीह गांव में शनिवार देर शाम भारी बारिश के बीच अचानक जोरदार वज्रपात हुआ। इसकी चपेट में आने से 52 वर्षीय स्थानीय किसान जुगल किशोर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चितरा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। और शव को अपने कब्जे में ले लिया।

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया है। लगातार अंतराल पर हुई इन दो दुखद घटनाओं के कारण पूरे क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है और पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।