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Deogarh News: सिर्फ 1 रुपए देकर 31 अगस्त तक किसान कराएं फसल बीमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: सारठ में, अंचलाधिकारी कृष्ण चन्द्र सिंह मुंडा ने बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाएगा। सरकार द्वारा एक रुपए में खरीफ सीजन 2026 का बीमा कराया जा रहा है। पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता है।

Deogarh News: सिर्फ 1 रुपए देकर 31 अगस्त तक किसान कराएं फसल बीमा

Deogarh News: सारठ। अंचलाधिकारी कृष्ण चन्द्र सिंह मुंडा ने बुधवार को बिरसा प्रधानमंत्री फ़सल बीमा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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किसानों को जागरूक करने का उद्देश्य

रथ के माध्यम से गांव-गांव घूमकर किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक किया जाएगा। ताकि अधिक से अधिक किसान योजना का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सिर्फ एक रुपए में किसानों का खरीफ सीजन 2026 के फसलों का बीमा कराया जा रहा है। बीमा आगामी 31 अगस्त तक निरंतर जारी रहेगा। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, भूमि स्वामित्व या बंटाईदार से संबंधित कागजात, स्वघोषणा पत्र, मोबाइल नंबर आदि की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए किसान प्रज्ञा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, बीमा कार्यालय, पीएमएफबीवाई पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।

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बीमा से संबंधित जानकारी

बीमा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए पैक्स अध्यक्ष, कृषक मित्र व कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। बताया गया कि 31 अगस्त तक फसल बीमा किया जा रहा है। उक्त अवधि के अंदर किसान अपने खरीफ फसलों का बीमा करा लें, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाली क्षति-पूर्ति मिल सके। जागरूकता रथ रवाना करने के दौरान एटीएएम गौतम कुमार, धर्मेंद्र कुमार, बीमा कंपनी के अरुण कापरी, किसान मित्र नसीम अख्तर, गोपाल पंडित, सोहित महतो समेत अन्य मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

किसान फसल बीमा के लिए कब तक पंजीकरण करा सकते हैं?
31 अगस्त तक फसल बीमा के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है।
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