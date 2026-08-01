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Deogarh News: घोरमारा : पेड़ा दुकान के विवाद में बाजार में आधे घंटे जाम, समझाने के बाद हटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधिमोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा बाजार में शुक्रवार को पेड़ा दुकान के स्वामित्व और संचालन को लेकर पारिवारिक विवाद सड़क पर आ गया। विवाद

Deogarh News: घोरमारा : पेड़ा दुकान के विवाद में बाजार में आधे घंटे जाम, समझाने के बाद हटा

Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि मोहनपुर थाना क्षेत्र के घोरमारा बाजार में शुक्रवार को पेड़ा दुकान के स्वामित्व और संचालन को लेकर पारिवारिक विवाद सड़क पर आ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने देवघर-बासुकीनाथ मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। करीब 30 मिनट तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही और दोनों ओर आवागमन बाधित रहा। सूचना मिलने पर मोहनपुर थाना प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर जाम समाप्त कराया। उसके बाद यातायात सामान्य हो सका। जानकारी के अनुसार घोरमारा नीचे टोला निवासी गायत्री देवी व श्वेता भारती के बीच बाजार अवस्थित एक पेड़ा दुकान के संचालन को लेकर विवाद चल रहा है।

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बताया जाता है कि दुकान की देखरेख परिवार की बुजुर्ग महिला सुनैना देवी करती हैं। कुछ दिनों से दुकान बंद थी। उसी दौरान दुकान बंटवारे और संचालन को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद गहरा गया। सुनैना देवी ने पूर्व में मोहनपुर थाना में दिए आवेदन में कहा है कि दुकान का अब तक बंटवारा नहीं हुआ है। उनके दोनों पुत्र एक हत्या के मामले में जेल में बंद हैं और दुकान से होने वाली आय से ही परिवार का खर्च चलता है। यह भी उल्लेख किया है कि इसी आय के सहारे दोनों पुत्रों के मुकदमे की पैरवी और अन्य घरेलू खर्च पूरे किए जा रहे हैं। ऐसे में फिलहाल दुकान का बंटवारा संभव नहीं है। शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे जब सुनैना देवी अपनी एक बहू के साथ दुकान खोलने पहुंचीं तो दूसरी बहू श्वेता भारती समर्थकों के साथ वहां पहुंच गई। आरोप है कि दुकान खोलने का विरोध किया गया, जिससे दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष के लोग सड़क पर उतर गए और जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बलों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया और सड़क जाम हटवाया। उसके बाद वाहनों का परिचालन सामान्य हो सका।

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