Deogarh News: जल्द ही देवघर में होगा सेपकटकरा का राज्य स्तरीय चैंपियनशिप : डॉ. सुनील खवाड़े

Deogarh News: देवघर में भारत सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वावधान में अस्मिता खेलो इंडिया के तहत सेपकटकरा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में चार टीमों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि डॉ. सुनील खवाड़े ने राज्य स्तरीय चैंपियनशिप आयोजित करने की योजना का उल्लेख किया।

जल्द ही देवघर में होगा सेपकटकरा का राज्य स्तरीय चैंपियनशिप : डॉ. सुनील खवाड़े

Deogarh News: देवघर,प्रतिनिधि। इनडोर स्टेडियम देवघर में रविवार को पंचायती युवा खेल एवं महिला खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से भारत सरकार एवं भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के संयुक्त तत्वावधान में अस्मिता खेलो इंडिया के तहत सेपकटकरा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें चार टीमों ने भाग लिया।

प्रतियोगिता का उद्देश्य इस पहल का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं का अवसर उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवघर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. सुनील खवाड़े थे व विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेन्दु दुबे मौजूद थे। अन्य अतिथियों में जिला लॉन बॉल संघ के सचिव कृष्ण कुमार, देवघर जिला वॉलीबॉल संघ के संयुक्त सचिव प्रीतम भारद्वाज एवं गोविंद बरनवाल शामिल थे। मुख्य अतिथि का स्वागत देवघर जिला सेपकटकरा संघ के अध्यक्ष आशीष झा, सचिव प्रमेश राव तथा देवघर जिला ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष नवीन शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर किया।

प्रतियोगिता का आयोजन मौके पर मुख्य अतिथि डॉ. सुनील खवाड़े ने कहा कि देवघर की बालिका खिलाड़ियों ने शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों की क्षमता और उत्साह को देखते हुए जल्द ही देवघर में राज्य स्तरीय सेपकटकरा चैंपियनशिप आयोजित कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अस्मिता खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से महिला खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। जिससे बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतर मंच मिल रहा है।

विजेता खिलाड़ियों की घोषणा इस दौरान प्रतियोगिता में निधि रानी कुमारी, अफरीन खातून व नजमीन खातून को स्वर्ण पदक एवं सुहानी कुमारी, पार्वती कुमारी व ललिता कुमारी को रजत पदक प्राप्त हुआ। जबकि दीपप्रिया कुमारी, निशा कुमारी व ललिता हांसदा एवं सुधा कुमारी, संध्या कुमारी व मुस्कान कुमारी को कांस्य पदक मिला। अंत में सभी विजेता खिलाड़ियों को अतिथियों द्वारा पदक एवं प्रमाणपत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई।