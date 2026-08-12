Deogarh News: कुंडा में तीन किलोमीटर 11 केवी तार चोरी, प्राथमिकी

Deogarh News: देवघर, कुंडा थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा 3 किलोमीटर 11 केवी बिजली तार चोरी किए जाने से बिजली विभाग को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक क्षति हुई है। विद्युत अभियंता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। कुंडा थाना क्षेत्र में बिजली विभाग को बड़ा नुकसान पहुंचाते हुए अज्ञात चोरों द्वारा करीब तीन किलोमीटर 11 केवी बिजली तार चोरी कर ली है। घटना को लेकर विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल देवघर के सहायक विद्युत अभियंता की शिकायत पर कुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

घटना का विवरण दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 9 अगस्त की रात जमरो पावर सब स्टेशन पीएसएस से निकलने वाले 11 केवी तपोवन एग्रीकल्चर फीडर के तार की चोरी की गई। चोरों ने गरबुआडीह से खरखुट्टी, पंचायत झारखंडी, कुंडा थाना क्षेत्र के पास करीब 3 किलोमीटर 11 केवी तार काटकर चोरी कर ली। तार चोरी होने के कारण बिजली विभाग को करीब 2.50 लाख रुपए की आर्थिक क्षति होने का अनुमान लगाया गया है।

जांच और कार्रवाई घटना की जानकारी मिलने के बाद विभागीय अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी पुलिस को दी। विद्युत विभाग की ओर से पुलिस से घटनास्थल की जांच कर अज्ञात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है।

पुलिस का प्रयास पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास की जानकारी जुटाने के साथ ही चोरी में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिकी में बीएनएस की धारा- 305 (ई) और भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा- 136 के तहत मामला दर्ज किए जाने का उल्लेख है। बिजली तार जैसी सरकारी संपत्ति की चोरी की घटना के बाद विभागीय स्तर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निगरानी बढ़ाए जाने की संभावना है।