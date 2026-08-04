Deogarh News: एक दिन में 7717 श्रद्धालुओं का हुआ उपचार

Deogarh News: देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। अब तक 18,966 श्रद्धालुओं का उपचार किया गया है और 31 गंभीर मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया गया है।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सक्रिय है। विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों, अस्पतालों और विशेष चिकित्सा इकाइयों में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मेला क्षेत्र में तैनात डॉक्टर, पैरामेडिकल कर्मी, एम्बुलेंस सेवाएं और आपातकालीन चिकित्सा दल लगातार श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं। मेला प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. केके सिंह एवं सिविल सर्जन डॉ. एसपी मिश्रा ने सोमवार को बताया कि 2 अगस्त को बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों में कुल 7717 श्रद्धालुओं का उपचार किया गया। इनमें 5331 पुरुष, 2093 महिलाएं और 293 बच्चे शामिल हैं।

मरीजों का उपचार उपचार के दौरान गंभीर रूप से बीमार 31 मरीजों को बेहतर इलाज के लिए उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला अवधि के दौरान अब तक विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों एवं अस्पतालों में 18,966 श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक उपचार किया जा चुका है। इनमें 12,943 पुरुष, 5290 महिलाएं और 733 बच्चे शामिल हैं। अब तक कुल 64 मरीजों को आवश्यकता के अनुसार बेहतर उपचार के लिए उच्च चिकित्सा संस्थानों में भेजा गया है।

आपातकालीन सुविधाएं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सदर अस्पताल एवं विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों के अंतःविभाग (आईपीडी) में 2 अगस्त को 42 मरीज भर्ती रहे, जबकि मेला अवधि में अब तक कुल 83 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाओं, चिकित्सकीय उपकरणों और आपातकालीन सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। श्रावणी मेले के दौरान संचालित विशेष पल्स पोलियो अभियान भी प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अब तक 26,309 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा चुकी है। इसके लिए 1,570 बीओपीवी वायल का उपयोग किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें फिक्स्ड बूथों के साथ-साथ घर-घर जाकर भी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित कर रही हैं। सिविल सर्जन डॉ. एसपी मिश्रा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी पूरी निष्ठा के साथ सेवा दे रहे हैं।