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Deogarh News: मारगोमुंडा : ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर लगा शिविर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: बुधवार को प्रखंड कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दो दिवसीय शिविर आयोजित हुआ। सैकड़ों आवेदक लाइसेंस बनवाने के लिए आए, जिससे अफरा-तफरी मच गई। पुलिस की मदद से स्थिति सामान्य हुई। शिविर में अधिकारियों ने दस्तावेजों की जांच की और सफल आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस प्रदान किए जाने की जानकारी दी।

मारगोमुंडा : ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर लगा शिविर
मारगोमुंडा : ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर लगा शिविर

Deogarh News: प्रखंड कार्यालय में बुधवार को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एक साथ सैकड़ों की संख्या में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक उमड़ पड़े। जिसके चलते कुछ देर तक प्रखंड कार्यालय के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। लेकिन पुलिस को सूचना मिलते ही थाना प्रभारी शशि कपूर सदल-बल पहुंचने के बाद हालात सामान्य हो गया। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले आवेदकों को कतारबद्ध करके ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया। शिविर के दौरान परिवहन एवं यातायात विभाग से आए एमवीआई प्रथम कुमार रजवार, ऑपरेटर शंकर कुमार, मनोहर कुमार, परविंदर कुमार, अजय कुमार, विवेक झा आदि कर्मियों द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ऑनलाइन किए आवेदन सहित दस्तावेजों की जांच की।

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मौके पर एमवीआई ने बताया कि शिविर में ऑनलाइन करने के बाद आए आवेदक के दस्तावेज व टेस्ट लेने के बाद सफल आवेदकों का लर्निंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। कहा कि फाइनल टेस्ट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के अभ्यर्थियों को देवघर कार्यालय आना होगा।

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