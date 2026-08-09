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Deogarh News: उपायुक्त ने वेयर हाउस का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया ने शनिवार को कल्याणपुर स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का जायजा लिया। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जाए और फायर बॉक्स मशीनों की नियमित जांच की जाए।

Deogarh News: उपायुक्त ने वेयर हाउस का किया निरीक्षण

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया द्वारा शनिवार को कल्याणपुर स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण कर वेयर हाउस के वस्तुस्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, वीवीपीएटी हॉल, बीयू हॉल के साथ आवश्यक विभिन्न पहलुओं से अवगत हुए। मौके पर उन्होंने सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं के अलावा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों के अनुपालन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया। इसके अलावा डीसी ने वेयर हाउस गेट पर लगाए गए सील, परिसर में प्रतिनियुक्त जवानों के साथ परिसर व कमरों में लगे सीसीटीवी कैमरे एवं अग्निशमन यंत्रों का अवलोकन करते हुए समय-समय पर फायर बॉक्स मशीनों की जांच एवं साफ-सफाई करते रहने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया।

इस अवसर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, उप-निर्वाचन पदाधिकारी सागरी बराल व पुलिस पदाधिकारी व संबंधित कर्मी उपस्थित थे।

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