Deogarh News: उन्नति का पहिया योजना के तहत 1226 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण

Deogarh News: पालोजोरी,प्रतिनिधि।साइकिल वितरण योजना के तहत स्कूली बच्चों के बीच राज्य भर में साइकिल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को पालोजोरी प्रख

Deogarh News: पालोजोरी, प्रतिनिधि। साइकिल वितरण योजना के तहत स्कूली बच्चों के बीच राज्य भर में साइकिल का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को पालोजोरी प्रखंड में बनाए गए दो क्लस्टर सेंटरों में उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत कुल 32 स्कूलों के 1226 बच्चों के बीच साइकिल वितरण विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह ने किया। एक तरफ जहां बच्चों में इसे लेकर काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिला, वहीं विधायक ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि हमारे राज्य के बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें व भव्य भारत के निर्माण में सहयोगी बनें।

कहा कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है। इसलिए कल्याण विभाग से मिलने वाली साइकिल का उपयोग तमाम बच्चें सकारात्मक दिशा में करें। शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा अष्टम में पढ़ने वाले बच्चों के बीच साइकिल का वितरण हुआ। इस दौरान कुल 32 स्कूलों के 1226 बच्चों को विधायक के हाथों साइकिल मिली। इसमें 599 छात्र व 627 छात्राएं शामिल थी। मौके पर मौजूद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शाहिद रजा ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026 -27 में कक्षा अष्टम में पढ़ने वाले एससी, एसटी, अल्पसंख्यक व पिछड़े समुदाय के छात्र-छात्राओं के बीच कल्याण विभाग की ओर से साइकिल का वितरण किया गया। इसके लिए 2 जगह क्लस्टर सेंटर बनाए गए थे। जो प्लस टू स्कूल सरसा स्थित खागा व अनारकली प्लस टू स्कूल पालोजोरी है。

कुल 1226 साइकिल का हुआ वितरण : प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को प्लस टू स्कूल सरसा में बनाए गए क्लस्टर वितरण केंद्र से 296 छात्र, जबकि 291 छात्राओं को साइकिल मिली। जबकि अनारकली प्लस टू स्कूल पालोजोरी में बनाए गए क्लस्टर सेंटर से 303 छात्र व 236 छात्राओं को साइकिल मिली। दोनों क्लस्टरों को मिलाकर कुल 1226 बच्चों को साइकिल दी गई। इसमें 599 छात्र व 627 छात्राएं शामिल है। इससे पूर्व साइकिल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत विधायक चुन्ना सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। बीडब्लूओ ने विधायक का स्वागत बुके देकर व शॉल ओढ़ा कर किया। इस अवसर पर अनारकली प्लस टू के प्रधानाध्यापक सनोज मंडल,सरसा के एचएम सुरेश मंडल, जहीर अब्बास, परेश राय, अब्दुल रहीम, मुबारक अंसारी, भवेश दास, जमेला बीबी, मुकेश महाराज,उपेंद्र मंडल,निरंजन साह, आशुतोष पंडित सहित अन्य मौजूद थे।

इन स्कूलों के बच्चों को मिली साइकिल : बीपीओ नारायण मंडल ने बताया कि अनारकली प्लस टू स्कूल में बनाए गए क्लस्टर सेंटर से 14 स्कूल के बच्चों को साइकिल मिली। इन स्कूलों में उत्क्रमित मिडिल स्कूल बहादुरपुर, लखीबाद, लटझरी,गादी, तालगढा, गोपालपुर,खैरवा, बाघमारा, बेलड़ीह,लोरियो, भुरकुंडी, आदर्श मिडिल स्कूल पालोजोरी , मिडिल स्कूल बेनीडीह व उत्क्रमित हाई स्कूल बसाहा शामिल है। जबकि प्लस टू स्कूल सरसा में बनाए गए क्लस्टर सेंटर से 18 स्कूल के बच्चों को साइकिल मिली। इनमें उत्क्रमित मिडिल स्कूल बगदाहा, पोखरिया हिंदी, बरजोड़ी, कोयरीडीह, बिराजपुर, पांडे मटेरिया,तिलैया, ताराबाद,कांकी परसानी, सोनातर, बनकट्टी, सटकी, कुशमाहा सहित उत्क्रमित हाई स्कूल बलियापुर मिडिल स्कूल घोड़ा दाहा, मिडिल स्कूल शितलूडीह व उत्क्रमित हाई स्कूल सिलगरिया व मिडिल स्कूल ऊपरबंधा शामिल है।