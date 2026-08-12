Deogarh News: मारगोमुंडा- गिरिडीह भाया बाघसीला सड़क निर्माण कराने की मांग
Deogarh News: मारगोमुंडा की 5 किलोमीटर लंबी सड़क बेहद जर्जर हो चुकी है, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए यात्रा करना जोखिम भरा हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार से सड़क निर्माण कराने की मांग की है। खासकर मरीजों और स्कूली बच्चों के लिए यह मार्ग परेशानी का सबब बना हुआ है।
Deogarh News: मारगोमुंडा, प्रतिनिधि। प्रखंड के मारगोमुंडा से गिरिडीह भाया बाघसीला होकर आवागमन करने वाली सड़क आजादी के लंबे असरे बाद भी बदहाली का आंसू बहा रही है। लगभग 5 किलोमीटर लंबी यह सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सड़क पर नुकीले पत्थर उखड़कर बाहर आ गए हैं, जिससे वाहन चालकों और पैदल चलने वालों के लिए यहां से गुजरना जोखिम भरा हो गया है।
स्थानीय ग्रामीणों की राय
स्थानीय ग्रामीणों ने बताया इस सड़क से होते हुए गिरिडीह, बाघमारा पंचायत भवन, मारगोमुंडा पंचायत भवन व इस मार्ग पर लोगों का धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा आदि जिला मुख्यालय तक आना-जाना रहता है। जहां दुर्घटनाओं का खतरा सड़क पर बिखरे नुकीले पत्थरों के कारण आए दिन दोपहिया व चारपहिया वाहनों के टायर पंक्चर और दुर्घटना हो रही है। रात के अंधेरे में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जहां जरा सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
स्कूली बच्चों और मरीजों की समस्या
स्थानीय निवासियों का कहना है कि आए दिन बाइक सवार इन पत्थरों पर फिसलकर घायल हो रहे हैं। मरीजों और स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का सबब है। इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों स्कूली बच्चे और ग्रामीण गुजरते हैं। किसी आपातकालीन स्थिति में मरीज को अस्पताल ले जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। एम्बुलेंस चालकों को भी इस 5 किलोमीटर के रास्ते को तय करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। ग्रामीणों ने सरकार से सड़क निर्माण कराने की मांग की है।
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