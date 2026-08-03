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Deogarh News: पाथरोल : आलौकिक है शिव मंदिर गोसुआ दुखहरण धाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: पाथरोल,प्रतिनिधि। श्रावण मास की सोमवारी को शिवालयों में शिव पूजन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ता है। झारखंड राज्य का सांस्कृतिक राजधानी के नाम से विख्यात

Deogarh News: पाथरोल : आलौकिक है शिव मंदिर गोसुआ दुखहरण धाम

Deogarh News: श्रावण मास की सोमवारी को शिवालयों में शिव पूजन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ता है। झारखंड राज्य का सांस्कृतिक राजधानी के नाम से विख्यात वैद्यनाथधाम देवघर के दशों दिशाओं से चमत्कारिक उत्साह का आवेश उभरता है। बोल बम का उदघोष महामंत्र आवोहवा में स्थाई हो जाता है। शिव व्यापकता का यह अहसास कोसों-कोस तक श्रद्धालु महसूस करते हैं। देवघर बाबाधाम में जलापर्ण करने के बाद सुदूरवर्ती क्षेत्र में अवस्थित शिवालयों में भी श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। इसमें शिव मंदिर गोसुआ दुखहरण धाम एक प्रमुख मंदिर हैं गोसुआ धाम की विशेषता :-

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मंदिर की कथा

मंदिर के पुजारी कृष्ण्चन्द्र मिश्र बताते हैं कि दिवंगत पुजारी स्व. नारायण मिश्र शिवपुराण, महाभारत पुराण का अध्ययन और पूर्वजों के कथा श्रवण से यह खोज किया था। किवदंती है की यह मंदिर महाभारत कालीन पौराणिक मंदिर है। महाभारत कथा के वन पर्व में उल्लेख है की जब महर्षि दुर्वासा ने पांडवों से भोजन का आग्रह किया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उस कठिन परीक्षा से उबारा था। इसी दौरान भगवन श्री कृष्ण ने पांडवों को देवाधिदेव महादेव की तपस्या करने को कहा था। पांडव हिमालय को पार करते हुए एक कंटक वन में पहुंचे, जो वन कंटीले और नुकीले वृक्षों से भरा था। वहां पर अर्जुन को दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शिव के पार्थिव पूजा का विधान बताया था। अर्जुन ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इन्द्रकील नामक पर्वत पर तपस्या आरम्भ किया। इसके उपरांत पांडवों ने कंटक वन के विभिन्न क्षेत्र में शिव का पार्थिव लिंग स्थापित कर तपस्या की। इसी वन में अर्जुन को महादेव ने भिल्ल के रूप में दर्शन दिया था। कथा में उल्लेख है की वन में मूक नामक राक्षस एक सुकर के रूप में अर्जुन पर प्रहार करने आया। उसी समय महादेव ने अपने बाण से उसका वध किया। तदन्तर अर्जुन और महादेव में सुकर को ले युद्ध भी हुआ था। महादेव से हार के बाद अर्जुन ने क्षमा मांगी, तब महादेव ने उन्हें पाशुपत अस्त्र प्रदान किया था। कंटक वन प्रक्षेत्र में कई आपरूपी प्रगट पार्थिव शिव लिंग का प्रमाण मिलता है।

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मंदिर का आलौकिक निर्माण

गोसुआ शिव मंदिर कई चट्टानों को एक पर एक रख कर बनाया गया है। इसका गुंबद एक तरफ झुका रहता है। जिसका झुकाव हर तीन माह में बदल जाता है। मंदिर के भीतर शिवलिंग के माथे पर ही चन्द्रकूप है, जो सदैव जल से भरा रहता है। मंदिर में चट्टानों के बीच दरार है, जहां से कई प्रकार की जीव जंतु की आवाजें सुनाई देती है।

मनोकामना होती है पूरी

मान्यता है की इस मंदिर में पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यही कारण है की कई शिव भक्त यहां रात्रि में धरना भी देते हैं। मंदिर की साफ सफाई करते हैं।

कैसे पहुंचे गोसुआ शिव मंदिर

मधुपुर सारठ मुख्य मार्ग एन एच 114 ए के रंगा सिरसा गांव में मंदिर का तोरण द्वार बना है। वहां से उतर कर एक किलोमीटर दक्षिण दिशा में मंदिर अवस्थित है। यहां सालों भर श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। सोमवारी और पूर्णिमा को यहां अधिक भीड़ होती है। यहां पार्थिव शिवलिंग के साथ माता पार्वती, दुर्गा देवी, नन्दी बैल, राधा कृष्ण, बगलामुखी देवी का भी मंदिर है।

FAQs

गोसुआ शिव मंदिर की विशेषता क्या है?
गोसुआ शिव मंदिर की विशेषता यह है कि यहां पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
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