Deogarh News: पाथरोल : संकट मोचन धाम में भजन-कीर्तन

Deogarh News: पाथरोल, संकट मोचन धाम में आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा) के अवसर पर भजन कीर्तन और हनुमानजी की महाआरती की गई। भक्तों के बीच खिचड़ी प्रसाद वितरित किया गया और गुरु पूजन किया गया। वर्ष 2002 से हर पूर्णिमा को इस आयोजन का महत्व बना हुआ है।

पाथरोल : संकट मोचन धाम में भजन-कीर्तन

Deogarh News: पाथरोल,प्रतिनिधि। सिद्धपीठ कालीधाम पाथरोल स्थित संकट मोचन धाम में बुधवार देर शाम आषाढ़ पूर्णिमा (गुरु पूर्णिमा)के अवसर पर भजन कीर्तन एवं हनुमानजी की महाआरती की गई। साथ ही खिचड़ी प्रसाद भक्तों के बीच वितरण किया गया। बताते चलें की संकट मोचन धाम पाथरोल में वर्ष 2002 से ही प्रत्येक पूर्णिमा को बाबा का महाआरती, भजन कीर्तन और खिचड़ी प्रसाद वितरण का आयोजन भक्तों के सहयोग से होता आ रहा है।

भजन कीर्तन और महाआरती इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संकट मोचन धाम पाथरोल में गुरुवर स्व. सुधीर पाठक के तस्वीर पर गुरु पूजन कर संकट मोचन परिवार की ओर से भक्तों के बीच हनुमान चालीसा पुस्तक वितरण किया गया। उसके बाद भजन कीर्तन किया गया। यहां हर पूर्णिमा भक्तों के सहयोग से खिचड़ी प्रसाद वितरण किया जाता है। भजन गायक लालटू पाल, दिवाकर लाल यादव और रामजी रवानी ने एक से बढ़कर एक भजन गाकर भक्तों को खूब झुमाया। मंदिर के पुजारी पंडित गौतम पाठक ने हनुमान चालीसा का पाठ कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम का सहयोग इस दौरान नाल पर गिरिधारीऔर मदन रवानी, पैड पर सुरेश पंडित और बेंजो में जटल आदि साथियों ने भरपूर सहयोग दिया। मंदिर प्रबंधक दिलीप पाठक ने बताया कि यहां हर पूर्णिमा भक्तों के सहयोग से भजन संध्या व खिचड़ी प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है। भक्त अपनी स्वेच्छा से सहयोग करते हैं और कार्यक्रम होता आ रहा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्याम सिंह, मुकेश मिश्रा, महेंद्र तेवारी, संतोष पाण्डेय, दिनेश दास, किशुन साह, राम भोक्ता, प्रमोद झा, माधो मंडल, उपेंद्र रवानी, सुरेंद्र दास, पंचू शर्मा, अजय रवानी, कारू रवानी, राजकिशोर, गुणधार मंडल, महेंद्र विश्वकर्मा, कामदेव रवानी, जग्गू रवानी, जटाशंकर राउत, सुबास पोद्दार, कामदेव महतो, गुड़ा पंडित, वरुण बावरी, बलदेव रवानी, मनोज यादव, हीरो यादव सहित सभी ग्रामवासियों का सराहनीय सहयोग रहा।