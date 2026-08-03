Deogarh News: सावन की पहली सोमवारी पर डकाय दुबे बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
Deogarh News: सारवां,प्रतिनिधि। प्रखंड के प्रसिद्ध डकाय दुबे बाबा मंदिर मे सावन की पहली सोमवारी को भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा-पाठ करने पहुंचे। इसके साथ ही दुबे
Deogarh News: प्रखंड के प्रसिद्ध डकाय दुबे बाबा मंदिर मे सावन की पहली सोमवारी को भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा-पाठ करने पहुंचे। इसके साथ ही दुबे बाबा की वार्षिक पूजा 17 अगस्त सोमवार को धूमधाम व विधि विधान के साथ की जाएगी। इस बात की जानकारी मंदिर पूजा समिति के सदस्यों द्वारा दी गई।
पूजा की प्रक्रिया
बताया गया कि हर साल की भांति इस बार भी दुबे बाबा की वार्षिक पूजा में बाबा के दिव्य दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की संभावना है। जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मंदिर सहित पूरे मेला क्षेत्र में सुचारू यातायात व्यवस्था सहित श्रद्धालुओं को कतारबद्ध पूजा कराने की जानकारी दी गई है।
भव्य मेला
इस अवसर पर पूरी तरह से विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए पूजा समिति द्वारा पुलिस प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है। यहां 16 और 17 अगस्त को दो दिन भव्य मेला लगता है। जिसमें झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा व छत्तीसगढ सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु बाबा के वार्षिक पूजा में दर्शन पूजन के साथ अपने बच्चों का मुंडन एवं मनौती पूरी होने पर बकरे की बली कराने परिवार सहित पहुंचते हैं।
महाप्रसाद वितरण
परंपरागत तरीके से क्षेत्र के हर घर से एवं दूर दराज से आए श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर लाए गए सैकड़ों मन दूध का खीर बनाकर हजारों ब्राह्मणों व कुमारी कन्याओं को शांतिपूर्वक तरीके से ज्योनार कराया जाता है। लाखों लोगों के बीच महा प्रसाद खीर का वितरण प्रमुखता के साथ किया जाता है।
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