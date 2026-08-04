Deogarh News: श्रावणी मेला 2026 की व्यवस्था में नगर निगम पूरी तरह फेल : बिनोद
Deogarh News: देवघर के अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के उपाध्यक्ष बिनोद दत्त द्वारी ने कहा है कि नगर निगम श्रावणी मेला की व्यवस्था में बुरी तरह असफल हो रहा है। मेला क्षेत्र में गंदगी और अंधेरा है, जिससे कांवरियों को कठिनाइयाँ हो रही हैं। उन्होंने उपायुक्त से स्थिति सुधारने का आग्रह किया है।
Deogarh News: देवघर। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पंडा धर्मरक्षिणी सभा देवघर के पूर्व अध्यक्ष बिनोद दत्त द्वारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि देवघर नगर निगम राजकीय श्रावणी मेला 2026 की व्यवस्था में पूरी तरह फेल हो रही है। मेला क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है और गंदगी के दुर्गंध से आगंतुक कांवरियों द्वारा नगर निगम को कोसा जा रहा है। मेला क्षेत्र में कई जगह अंधेरे का साम्राज्य है, जानकारी देने के बावजूद भी सफाई नहीं होती है, ना ही बिजली ठीक किया जा रहा है। 15 वर्षों के इतिहास में नगर निगम की मेला व्यवस्था सबसे लचर है।
झारखंड सरकार एवं श्राईन बोर्ड के बड़े-बड़े दावे खोखले साबित हो रहे हैं। श्रावणी मेला को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को करोड़ों की राशि आवंटित की गई है। इसमें नगर निगम को भी करोड़ों की राशि आवंटित की गई है, फिर भी कई जगहों पर गंदगी व अंधेरे का साम्राज्य है। भी भी 23 दिन मेला बांकी है। इसमें उपायुक्त स्वयं संज्ञान लेते हुए कड़ा निर्देश दें, ताकि मेला क्षेत्र में स्वच्छता देखकर आगंतुक कांवरिया सुखद अनुभूति लेकर वापस जाएं। साथ ही नगर निगम की लचर व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो।
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