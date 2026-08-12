Deogarh News: 12 वीं देवघर जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज

Deogarh News: देवघर में 12वीं जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन उत्साह के साथ शुरू हुआ। पहले दिन 372 खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनित खिलाड़ी झारखंड स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे। समापन 12 अगस्त को होगा।

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। केकेएन स्टेडियम देवघर में मंगलवार को दो दिवसीय 12 वीं देवघर जिला एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन उत्साह एवं जोश के साथ प्रारंभ हुआ। प्रतियोगिता के प्रथम दिन जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 372 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में अंडर-14, अंडर-16, अंडर-18, अंडर-20 एवं सीनियर वर्ग में बालक एवं बालिका खिलाड़ी विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखा रहे हैं।

प्रतियोगिता की तिथियाँ प्रतियोगिता में चयनित अंडर-14 एवं अंडर-16 वर्ग के बालक एवं बालिका खिलाड़ी 21 एवं 22 अगस्त को धनबाद में आयोजित होने वाली झारखंड स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देवघर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं अंडर-18 एवं अंडर-20 वर्ग के चयनित खिलाड़ी सितंबर माह में रांची में आयोजित झारखंड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेंगे। चैंपियनशिप का समापन 12 अगस्त बुधवार को होगा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देवघर जिला एथलेटिक संघ सह जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉ. सुनील खवाड़े उपस्थित रहेंगे।

प्रतिभाओं की पहचान इस संबंध में जिला एथलेटिक्स प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष आशीष झा ने कहा कि देवघर में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस वर्ष प्रतियोगिता में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। उम्मीद है कि चयनित खिलाड़ी आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में देवघर जिले का नाम रोशन करेंगे और जिले का प्रदर्शन बेहतर रहेगा। चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने विभिन्न एथलेटिक्स स्पर्धाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया और बेहतर प्रदर्शन कर जिला स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के समापन के बाद चयनित खिलाड़ियों को आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर देवघर जिला एथलेटिक संघ के उपाध्यक्ष अमित सोनी, जॉइंट सेक्रेट्री बंटी नंदन सिंह, राहुल कुमार, प्रमोद यादव, देवघर जिला एथलेटिक्स संघ एवं खेलो इंडिया के कोच दीपक कुमार, कार्यकारिणी सदस्य रजनी सहित तकनीकी समिति के साहिल, अमन एवं अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे。