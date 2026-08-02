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Deogarh News: प्राथमिक विद्यालय बरजोरा प्रबंधन समिति अध्यक्ष बने विकास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: समग्र शिक्षा परियोजना रांची के तहत जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर के निर्देशन में प्राथमिक विद्यालय बरजोरा में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अध्यक्ष विकास कुमार यादव और सह संयोजिका रेशमी देवी का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। समिति का कार्यकाल 2 साल कर दिया गया है।

Deogarh News: प्राथमिक विद्यालय बरजोरा प्रबंधन समिति अध्यक्ष बने विकास

Deogarh News: करौं प्रतिनिधि। समग्र शिक्षा परियोजना रांची के निर्देश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर के निर्देशानुसार प्राथमिक विद्यालय बरजोरा में विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। सर्वसम्मति से विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष विकास कुमार यादव और सह संयोजिका रेशमी देवी का सर्वसम्मति चयन किया गया। इस अवसर पर पर्यवेक्षक द्वारा बताया गया कि जो नई समिति बने हैं, उनका बैंक खाता में नाम अतिशीघ्र जोड़ा जाए ताकि किसी प्रकार की निकासी नई समिति द्वारा की जाए। इसके पहले विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यकाल 3 साल का होता था, जिसको सरकार द्वारा घटाकर 2 साल कर दिया गया है।

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इसी के आलोक में नए प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति चुनाव संपन्न करने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर के निर्देश के आलोक में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अमिताभ झा द्वारा पर्यवेक्षक अनुश्रवणकर्ता नियुक्त किया गया था। जिसमें 15 सदस्य कमेटी का गठन किया गया, जिसकी देखरेख इनलोगों द्वारा किया जाएगा। पर्यवेक्षक राज किशोर हजरा और सुमन कुमार को नियुक्त किया गया था।

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