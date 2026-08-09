Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Deogarh News: दो संदिग्धों से पूछताछ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
Follow us on Google News
share

Deogarh News: देवघर के छत्तीसी मोहल्ले में शौचालय टैंक निर्माण के दौरान दो पक्षों में मारपीट हुई। नगर थाना पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हालांकि पुलिस ने मामले की अधिक जानकारी देने से मना कर दिया है। दोनों पक्षों ने कार्रवाई की मांग के लिए थाना में आवेदन दिया था।

Deogarh News: दो संदिग्धों से पूछताछ

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर थाना पुलिस मारपीट मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला छत्तीसी मोहल्ले का बताया जा रही है। मामले में पुलिस ने किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। सूत्रों की मानें तो शौचालय टैंक निर्माण के दौरान दो पक्षों में मारपीट में दोनों पक्ष ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। उसी आधार पर दो संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: मारपीट मामले में दो गिरफ्तार, जेल
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Deoghar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।