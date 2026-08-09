Deogarh News: दो संदिग्धों से पूछताछ
Deogarh News: देवघर के छत्तीसी मोहल्ले में शौचालय टैंक निर्माण के दौरान दो पक्षों में मारपीट हुई। नगर थाना पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। हालांकि पुलिस ने मामले की अधिक जानकारी देने से मना कर दिया है। दोनों पक्षों ने कार्रवाई की मांग के लिए थाना में आवेदन दिया था।
Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर थाना पुलिस मारपीट मामले में दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला छत्तीसी मोहल्ले का बताया जा रही है। मामले में पुलिस ने किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है। सूत्रों की मानें तो शौचालय टैंक निर्माण के दौरान दो पक्षों में मारपीट में दोनों पक्ष ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। उसी आधार पर दो संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है।
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