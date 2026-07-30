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Deogarh News: चोरी, छिनतई को चार संदिग्ध हिरासत में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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Deogarh News: देवघर नगर पुलिस ने चोरी और छिनतई के मामलों में शहर के कुछ मोहल्लों से चार संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सभी से पूछताछ की जा रही है, लेकिन पुलिस ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन मामलों में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीसीटीवी कैमरों के आधार पर इन्हें हिरासत में लिया गया।

Deogarh News: चोरी, छिनतई को चार संदिग्ध हिरासत में

Deogarh News: देवघर, प्रतिनिधि। नगर पुलिस ने चोरी व छिनतई मामले में शहर के अलग-अलग मोहल्ले से चार संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। सभी से मामले के बारे में पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन मामलों में सबों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों ने बताया कि अलग-अलग शिकायत की जांच-पड़ताल करते हुए सीसीटीवी कैमरे के आधार पर सभी को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल सभी से मामले के बारे में पूछताछ की जा रही है।

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